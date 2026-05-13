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Manifestation à Kagbelen Village : « Ça fait trois jours qu’on n’a pas le courant»

Par LEDJELY.COM

Des pneus brûlés, des blocs de pierres dressés sur la chaussée, des cris et parfois même des injures : telle est l’image qu’offrait la route de Kagbelen Village ce mercredi. Le tronçon Kagbelen-Dubréka a été le théâtre de vives tensions lorsque des citoyens en colère ont investi la voie publique pour protester contre la coupure prolongée d’électricité dans leur quartier, paralysant totalement la circulation.

Dès 20 heures, des barricades de fortune ont été érigées, bloquant l’accès routier et provoquant d’importants embouteillages. Au cœur des revendications : le rétablissement immédiat du courant électrique, interrompu depuis soixante-douze heures.

Pour les manifestants, ce n’est pas seulement l’absence de lumière qui suscite la colère, mais surtout ce qu’ils considèrent comme une « exclusion sélective ». Interrogée sur les lieux de la manifestation, une résidente a exprimé son indignation face à une situation qu’elle juge incompréhensible « Ça fait trois jours qu’on n’a pas le courant. Ce qui nous fait mal, c’est que Kenendé a le courant, Km 5 aussi a le courant, alors que nous, qui sommes situés entre les deux, nous sommes plongés dans le noir », déplore-t-elle avec amertume.

Ce blocage sur l’axe Kagbelen-Dubréka a eu des répercussions immédiates sur le transport des personnes et des marchandises. Des centaines d’usagers, notamment des travailleurs et des conducteurs de poids lourds, se sont retrouvés coincés dans d’énormes bouchons, dans l’attente d’une éventuelle levée des barricades.

Pour l’heure, les populations locales conditionnent la fin de la manifestation au retour effectif de l’électricité dans les foyers. Les forces de l’ordre sont intervenues en faisant usage de gaz lacrymogènes pour tenter de disperser les manifestants.

Thierno Amadou Diallo

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