OLYMPIADES 2025 : les épreuves de la phase nationale sont lancées

Les phases nationales de la deuxième édition des Olympiades universitaires de Guinée ont été officiellement lancées ce jeudi 24 avril 2025 à l’université générale Lansana Conté de Sonfonia. Cette initiative est portée par l’Autorité nationale d’assurance qualité dans l’enseignement et la formation (ANAQ-Guinée).

Cette phase nationale rassemble 120 étudiants issus d’une dizaine d’établissements d’enseignement supérieur, sélectionnés pour la qualité de leurs formations accréditées et leur conformité aux normes d’excellence académique.

Pour cette édition, les candidats s’affrontent dans plusieurs disciplines : sciences juridiques et politiques, sciences économiques et de gestion, sciences naturelles, agronomie et environnement, sciences et techniques de l’ingénieur, lettres, sciences humaines et sciences de l’éducation.

Un levier d’excellence et de compétitivité

L’objectif de ces Olympiades ? Stimuler l’excellence, encourager l’émulation intellectuelle et valoriser les talents guinéens dans le domaine académique.

« Ce sont nos meilleurs étudiants, issus de programmes rigoureusement accrédités. Cette compétition vise à créer une dynamique d’excellence et à préparer nos jeunes aux standards internationaux », a déclaré le Pr Kabinet Oularé, directeur exécutif de l’ANAQ, lors du lancement officiel.

Il précise également : « Nous voulons cultiver chez nos étudiants l’esprit de compétitivité, détecter les talents émergents, et surtout, mettre en lumière les efforts des institutions dans la qualification de leurs apprenants ».

Des récompenses à la hauteur des ambitions

Les lauréats seront distingués au sein des cinq Comités Techniques Spécialisés (CTS), correspondant aux disciplines en lice. Trois prix seront décernés dans chaque catégorie (1er, 2e et 3e prix), en plus de prix spéciaux destinés aux institutions les plus engagées.

Des participants confiants et motivés

Dr Kourouma, enseignant-chercheur à l’ISAVG de Faranah, est optimiste quant aux chances de ses étudiants. « Nous avons sélectionné nos meilleurs éléments après une rigoureuse présélection. Ils sont prêts et déterminés à défendre nos couleurs », soutient-il.

De son côté, Kwaadjo Vivian Sosa, étudiant en journalisme à l’Université Mercure Internationale de Conakry, affiche une ambition claire : « C’est une opportunité en or. Je veux montrer ce que je vaux, décrocher un trophée pour mon université, et me faire une place sur la scène académique nationale. Mon conseil à mes camarades : restez concentrés et donnez tout ! »

Balla Yombouno