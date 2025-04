Arnaque au nom de la Première Dame : des millions envolés, une femme brisée

En Guinée, une nouvelle forme d’escroquerie sévit sur les réseaux sociaux. Des individus mal intentionnés usurpent l’identité de Madame Lauriane Doumbouya, épouse du Président de la transition, pour arnaquer des citoyens en quête d’opportunités. Une de leur cible, Julia (nom d’emprunt), la trentaine, a accepté de raconter sa douloureuse expérience. Son témoignage lève le voile sur un piège aussi sournois qu’efficace.

L’arnaque débute sur Facebook : un profil bien soigné, des promesses alléchantes

Tout commence par un message anodin sur Facebook. Le profil semble authentique : photo de la Première Dame, nom officiel, un discours rassurant. Derrière l’écran, pourtant, se cachent des escrocs bien rodés. Ils approchent leurs cibles avec une promesse généreuse : des financements pour leurs projets, prétendument offerts par la Première Dame elle-même.

« Je veux que madame Lauriane sache qu’il y a des individus qui arnaquent la population en se faisant passer pour elle. Ils sont sur Facebook et ils ont un numéro WhatsApp. Ils ont créé un compte avec son nom et sa photo. Et ils te disent qu’ils financent la population, donc si tu as un projet, ils peuvent t’aider », lance-t-elle.

Rapidement, la discussion se déplace sur WhatsApp. L’escroc lui parle d’un « soutien de 25 millions de francs guinéens », mais pour en bénéficier, il faut d’abord régler quelques « frais de dossier ». « Après cette étape, ils vont te donner un numéro WhatsApp, ils te demandent d’appeler un monsieur ; quand tu l’appelles, il va te reprendre le même discours. Et tu vas y croire. Tu vas envoyer la somme que vous avez convenue et ils vont te dire qu’ils s’apprêtent à commencer le processus et que c’est à toi de payer le prix de décaissement des soi-disant 25 millions qu’ils doivent t’envoyer », raconte-t-elle.

La spirale infernale : faux papiers, numéros WhatsApp et dépôts en série

Une fois la confiance établie, les demandes d’argent commencent. On lui envoie des documents à en-tête d’Ecobank, des formulaires officiels, des pseudo-justificatifs. Tout est conçu pour paraître crédible.

« Ils envoient des faux papiers en disant que c’est Ecobank. Ils te demandent de faire le dépôt, ils envoient un numéro orange ; quand tu fais le dépôt, ils envoient les papiers », affirme-t-elle.

Chaque nouveau paiement est présenté comme “le dernier” avant le virement tant attendu. Mais dès qu’un transfert est effectué, un nouveau justificatif surgit, accompagné d’une nouvelle demande de dépôt.

« Maintenant, ils envoient encore un autre papier, ils demandent encore un dépôt d’argent. Ils continuent d’envoyer les papiers, en disant encore que c’est ce qui reste… », poursuit-elle.

Les escrocs vont jusqu’à soutirer des informations personnelles à leurs victimes, renforçant ainsi l’illusion de légitimité et de confiance. «Ils demandent des photos, ils demandent des numéros de téléphone, ils demandent l’âge, ils demandent le village, ils demandent tout ça pour te mettre en confiance. Ils demandent même ta signature. Moi, j’ai pensé que, comme j’ai vu, ils ont envoyé même la photo du passeport de Madame Lauriane, je me suis dit que ça ne peut pas être de l’arnaque », confie la victime, soulignant la sophistication de la mise en scène.

La crédulité de la victime est alimentée par l’utilisation de l’image de l’épouse du chef de l’État, une figure publique respectée. « Je vous assure que, quand tu la vois, tu vas croire directement que c’est elle. Alors que c’est les tromper », déplore-t-elle.

Des pertes financières lourdes… et un choc émotionnel profond

Au total, Julia a envoyé plus de 8 millions de francs guinéens. Les montants ont été versés progressivement : 355 000 GNF, 680 000 GNF, 750 000 GNF, 1 250 000 GNF, jusqu’à 2 350 000 GNF ainsi de suite. Mais au bout du compte, aucun financement ne viendra. Juste un silence glacial. « C’est mon boutiquier qui m’a interpellé par rapport à mes dépôts répétitifs. C’est lui qui m’a dit qu’il y avait trop de dépôts. Maintenant, il m’a demandé, je lui ai expliqué. Ils m’ont dit que c’était faux », raconte-t-elle.

Pire encore, Julia a utilisé de l’argent emprunté à son entourage, pensant pouvoir tout rembourser rapidement une fois les fonds reçus.

« Sur les 8 millions 300, il n’y a que 2 millions 300 qui m’appartenaient. Le reste, c’était l’argent des autres. J’étais convaincue que j’allais tout récupérer très vite. Maintenant, je n’ose plus regarder ces gens en face », indique-t-il.

Julia a finalement cherché de l’aide, confiant son histoire à un tiers qui a pu confirmer la supercherie en contactant directement les escrocs. « J’ai donné maintenant le téléphone à un monsieur. C’est lui qui les a appelés en disant d’arrêter, que c’est faux, que ce n’est pas bon. Parce que ça fait mal, ça fait mal », rajoute-t-elle la voix tremblante.

Une honte paralysante et une peur du jugement

Aujourd’hui, Julia vit dans la peur du regard des autres. Elle hésite à parler, même à ses proches. « Si j’explique cela à mon entourage, ils vont rigoler de moi. Il y en a d’autres qui peuvent peut-être ressentir ce que je ressens, mais la plupart vont rigoler de moi. Ça peut me créer des problèmes. Surtout si j’en parle à mon mari, il va demander le divorce directement. Pourtant à un moment donné, il le faut », soutient-elle.

Son histoire, malheureusement, n’est pas un cas isolé. Beaucoup se taisent par honte, laissant les escrocs continuer leur sale besogne. Et met en lumière l’urgence de renforcer la lutte contre les arnaques numériques. L’utilisation frauduleuse de l’image de personnalités publiques devient une arme redoutable entre les mains de cybercriminels.

Binty Ahmed Touré