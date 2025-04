« Saveurs de Guinée’’ : le mérite de la cuisine guinéenne célébré

L’entreprenariat a vibré au rythme de la première édition de « Saveurs de Guinée » ce jeudi 24 avril 2025 dans un réceptif hôtelier de la place. Un événement initié par l’Agence Guinéenne de Promotion des Exportations (AGUIPEX) en collaboration avec l’Office National du Tourisme (ONT) et l’Office National de Promotion de l’Artisanat (ONPA). Cette plateforme inédite a mis en lumière la richesse et la qualité des produits locaux guinéens, avec l’ambition de les intégrer durablement dans les secteurs clés du tourisme et de lui ouvrir les portes des marchés internationaux.

L’enthousiasme était palpable lors du lancement de « Saveurs de Guinée », une initiative stratégique pour magnifier le patrimoine gustatif guinéen. Amadou Daff Baldé, directeur général de l’AGUIPEX, a souligné l’engagement commun des institutions à promouvoir l’identité du pays à travers sa gastronomie, insistant sur la nécessité de consolider la présence des produits locaux sur le marché national comme tremplin vers l’international. « Cette initiative symbolise notre engagement commun à promouvoir l’identité de notre pays à travers son identité culinaire et gastronomique. Elle permet à la Guinée d’augmenter la visibilité et la notoriété des produits locaux guinéens au niveau international c’est-à-dire dans les grands hôtels, les grands restaurants, les ambassades, etc. », a-t-il déclaré.

Dans cette dynamique, la Directrice nationale de l’Office national du tourisme (ONT) a mis l’accent sur la vision qui consiste à faire des produits locaux les ambassadeurs de la destination Guinée, appelant à l’audace des hôteliers, restaurateurs et compagnies aériennes. Elle a lié cette ambition au programme Simandou 2040, y voyant un levier de diversification économique. « Aujourd’hui, nous ne voulons pas simplement faire découvrir des goûts. Nous voulons faire émerger des filières structurées, créer des débouchés commerciaux durables et renforcer les chaînes de valeur nationales. Nous voulons que Saveurs de Guinée devienne une vitrine d’excellence, une plateforme d’opportunités économiques et un levier de rayonnement pour notre destination. Aux compagnies aériennes, faites de nos saveurs un avant-goût d’un voyage inoubliable en Guinée », a lancé Kadé Camara.

Marie Somparé, Directrice générale de l’ONPA, a dit de ‘’Saveurs de Guinée’’ qu’il est une vitrine essentielle pour les artisans et transformateurs agroalimentaires, rappelant la reconnaissance internationale de certains produits guinéens notamment le miel, le fonio et les fruits séchés. « Ce concept vise à offrir aux transformateurs agroalimentaires un espace d’exposition afin de présenter leurs produits innovants et de qualité supérieure, tout en favorisant leur intégration dans les chaînes d’approvisionnement des secteurs de l’hôtellerie, de la restauration et du trafic aérien. Il convient de souligner que les produits d’exception qui vous seront présentés aujourd’hui font la fierté de la Guinée lors des expositions internationales en Afrique voire même au-delà« , a-t-elle souligné avec émotion.

Les témoignages des exposants ont illustré concrètement le potentiel local. La représentante des « Saveurs chez Yama » a partagé sa fierté d’avoir conquis une large clientèle avec ses boissons naturelles (gingembre, bissap, kiri) tandis que Kounduno Saa Michel de « La petite Damba » a mis en avant l’innovation de son fonio précuit et son engagement envers la qualité des produits bruts. « Ça nous donne une opportunité d’avoir de nouveaux clients, d’avoir de nouveaux débouchés« , s’est réjoui ce dernier.

Clôturant l’événement, Mamadou Saliou Diallo, représentant de la ministre du commerce, a salué l’opportunité cruciale qu’il offre de valoriser les produits locaux et de stimuler leur présence sur les marchés nationaux et internationaux. « Ensemble nous avons l’opportunité de faire de cette activité une découverte de nos produits d’excellence. Un véritable catalyseur pour l’acquisition des marchés pour nos entrepreneurs. Et je suis convaincu que cette journée ne sera qu’un simple événement. Je l’espère que ça ne va pas être ça. Elle marquera le début d’un nouveau chapitre dans la mise en œuvre des produits Guinéen. C’est sous cette note d’espoir et de détermination que je déclare ouverte la première édition des saveurs de Guinée à la découverte de nos produits d’excellence« , a-t-il affirmé avec optimisme.

Binty Ahmed Touré