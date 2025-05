« Laissez les crises derrière vous » : le message fort de la FIFA à la FGF

Le football guinéen vient de franchir une étape cruciale. Après la suspension provisoire d’Aboubacar Dinah Sampil, la XVIIIᵉ Assemblée générale ordinaire de la Fédération Guinéenne de Football (FGF), tenue dans un réceptif hôtelier de Conakry, a entériné sa révocation définitive. Un moment décisif, suivi de près par les représentants de la FIFA, de la CAF et de l’UFOA, tous présents sur place.

Les membres statutaires se sont succédé pour voter, scellant ainsi le sort de l’ex-président. Le verdict est sans appel : Bouba Sampil est définitivement écarté de la tête de la FGF.

Emilie Christine Doms, envoyée spéciale de la FIFA, s’est félicitée du bon déroulement de l’Assemblée. Elle a salué l’unité retrouvée au sein des acteurs du football guinéen.

« Au nom de la FIFA et de toute l’équipe en charge de la gouvernance, je tiens à adresser nos sincères félicitations au nouveau président, à son comité exécutif, ainsi qu’à vous toutes et tous, délégués de la FGF. Vous avez fait preuve d’un esprit collectif remarquable, d’unité, de cohésion – et cela s’est ressenti dès aujourd’hui. C’est très encourageant. Nous avons même souri avec Elhadj, car c’est cet état d’esprit, cette philosophie de jeu que nous voulons voir se développer. Utilisez cette énergie pour bâtir l’avenir du football guinéen. Laissez derrière vous les turbulences et les crises passées. Vous avez désormais toutes les cartes en main pour réussir, et la FIFA sera à vos côtés pour vous accompagner, tant sur le plan du développement que sur celui de la gouvernance », a déclaré Emilie Christine Doms.

Lonceny Camara