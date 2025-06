Examens de sortie à Kankan: les épreuves théoriques lancées sous haute vigilance

Le compte à rebours est lancé pour les candidats à l’enseignement technique et à la formation professionnelle. Ce mardi 17 juin 2025, les épreuves théoriques des examens de sortie ont démarré sur toute l’étendue du territoire national. À Kankan, c’est au centre de la Briqueterie 2, situé à l’École nationale des instituteurs (ENI), que le lancement officiel a eu lieu sous la présidence de la cheffe de cabinet du gouvernorat.

Durant quatre jours, les candidats seront évalués sur leur niveau de maîtrise des connaissances acquises au fil de leurs années de formation. Cette phase théorique précède celle des épreuves pratiques, prévues dans les établissements spécialisés et autres structures adaptées.

Accompagnée de cadres du département, la cheffe de cabinet a effectué une visite de plusieurs salles d’examen pour constater la discipline et les dispositifs mis en place. Le centre affichait une organisation rigoureuse, avec des mesures de sécurité et d’hygiène bien visibles.

Interrogé sur le nombre de candidats concernés, l’inspecteur régional de l’enseignement technique, El Hadj Aly Kaké, a précisé que les statistiques sont désormais gérées numériquement au niveau central. Toutefois, il a tenu à rassurer :

« Dans notre région, nous avons des candidats inscrits dans diverses filières : CFP, BTP, santé communautaire, infirmerie, sages-femmes, comptabilité, et ENAE Bordo. Tout se déroule dans le calme et la sérénité. Les consignes du ministère sont respectées : pas de sacs, pas de téléphones, et une tenue correcte exigée. Le report d’une semaine nous a permis de résoudre les problèmes liés aux PV et aux INA. Aujourd’hui, tout est en ordre, et cela se ressent dans l’ambiance apaisée des centres ».

Les visages des candidats reflétaient confiance et détermination. Après un mot d’encouragement aux postulants, la cheffe de cabinet, Sanassa Touré, a lancé un appel fort en faveur de la scolarisation des jeunes filles.

« Il faut que les parents comprennent que l’éducation des filles est essentielle. Elle leur permet de participer au développement familial et national. Depuis l’arrivée du CNRD, la condition des femmes et des filles est au cœur des priorités. J’ai rappelé aux candidats que le mot d’ordre reste la tolérance zéro. Ils doivent croire en eux-mêmes et miser sur leur savoir », a-t-elle indiqué.

Michel Yaradouno, depuis Kankan