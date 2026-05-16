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Conakry : les premières pluies réveillent le spectre de l’insalubrité dans la capitale

Par LEDJELY.COM

Les premières gouttes de pluie tombées sur Conakry, dans la matinée du samedi 16 mai, devaient apporter un peu de fraîcheur. Mais elles ont plutôt ravivé la crise des déchets dans la capitale. Au grand rond-point de Matoto, le décor matinal est chaotique : les ordures ont chassé les étalagistes et envahi la chaussée. Les caniveaux, bouchés par des mois de dépôts d’immondices, ont immédiatement débordé. Ce carrefour stratégique s’est retrouvé paralysé par d’importants embouteillages, obligeant les piétons à marcher avec précaution pour éviter la boue et les eaux usées.

Le constat est le même à la Tannerie, où une marée de déchets plastiques s’est déversée sur le bitume, piégeant automobilistes et motards dans un concert de klaxons. Sur place, les agents de salubrité publique s’activent avec des pelles et des engins, mais après plus d’une heure d’intervention, ils semblent totalement dépassés par l’ampleur de la tâche.

Pour les habitants, cette situation récurrente illustre une véritable faillite collective. Rencontré au milieu du tumulte à la Tannerie, Amara Sanoh exprime sa colère face à la gestion des fonds publics.

« Nous sommes mal barrés. Ce n’est même pas la pluie qui est venue, c’est une goutte dans un océan. Mais l’argent qui devait servir à assainir le pays, ça va où ? La population paye les taxes et les impôts pour ce genre de choses. Non seulement il y a l’incivisme de la population, mais il y a l’irresponsabilité de nos dirigeants. Nous attendons quoi ? Que Dieu tombe sur terre pour venir nous aider ? Non, nous payons l’argent, l’eau que nous buvons. Il y a une taxe sur ça. Le riz que nous mangeons, nous payons la TVA pour ça. Et cette TVA-là, ça sert à quoi ? Ce n’est pas à construire des immeubles. Vous construisez des immeubles, si les ordures sont là, ça sert à quoi ? », s’est-il interrogé. 

Du côté de la municipalité, les autorités renvoient en partie la responsabilité aux citoyens, tout en mettant en avant les efforts engagés. Mamadi Nabé, secrétaire général de la commune de Matoto, déplore un manque de civisme généralisé.

« Même hier nuit, une opération d’envergure était à ce point pour curer les caniveaux conformément aux orientations qu’on a reçues. Aujourd’hui, on est face à une situation très alarmante. Les gens doivent retenir que l’assainissement, ce n’est pas un problème de l’État ni de l’administration, c’est un problème de tous les citoyens. Mais il faut aussi reconnaître que tous les acteurs ne sont pas alignés pour mener à bien cette action d’envergure générale. Nous demandons aussi à la sagesse des citoyens de bien vouloir se faire abonner à des PME pour que les ordures soient enlevées. Et que l’assainissement, c’est un problème de civisme, mais force est de constater et de croire que l’insalubrité, l’incivisme, a atteint un niveau de vie très dégradant », a-t-il souligné.

Alors que la saison des pluies ne fait que commencer, cette première averse sonne déjà comme un sérieux avertissement. À Conakry, la bataille contre l’insalubrité s’annonce encore longue et difficile.

Thierno Amadou Diallo

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