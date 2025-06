Guinée : Conakry accueille un colloque stratégique sur le financement du développement local par les ressources minières

Ce mardi 24 juin 2025, s’est tenue l’ouverture des travaux du Colloque international sur le financement du développement local par les ressources minières, couplé à l’Assemblée générale du Réseau des Institutions Africaines de Financement des Collectivités Locales (RIAFCO). Organisé par l’Agence Nationale de Financement des Collectivités Locales (ANAFIC), ce colloque se veut un espace stratégique de dialogue et d’innovation destiné à faire émerger des politiques publiques ambitieuses et à mobiliser de nouveaux partenariats autour du financement du développement local par les ressources minières. Présidée par le ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, cette rencontre a réuni des autorités locales guinéennes, des représentants d’institutions financières, des collectivités territoriales, ainsi que des délégations issues de 14 pays membres du RIAFCO.

Ce colloque se veut un espace d’innovation et de dialogue stratégique. Il ambitionne d’identifier des solutions concrètes pour améliorer les mécanismes de financement local, à travers une synergie d’actions entre collectivités, secteur privé et partenaires techniques.

Dans son discours d’ouverture, le Directeur général de l’ANAFIC, Sékou Mawa Touré, a exprimé sa reconnaissance envers l’ensemble des parties prenantes, avant de mettre en lumière la mise en place d’un fonds national de développement local.

« L’ANAFIC permet aujourd’hui de concrétiser la vision du gouvernement, sous le leadership du Premier ministre Amadou Oury Bah, en matière de développement local. Dans la dynamique de consolidation de cet instrument institutionnel, le gouvernement guinéen, à travers le MATD, a mis en place et opérationnalisé des mécanismes innovants pour doter les collectivités de ressources financières conséquentes, prévisibles et autonomes. Parmi ces mécanismes, deux fonds gérés par l’ANAFIC se distinguent par leur impact et leur complémentarité : le Fonds national de développement local, issu de la volonté politique affirmée du président de la République et du chef du gouvernement. Ce fonds permet de financer des projets issus des plans de développement local des collectivités. Il s’agit d’un instrument de justice sociale et de solidarité nationale, qui permet de soutenir aussi bien les communes rurales qu’urbaines, selon des critères objectifs et transparents », a-t-il déclaré.

Il a également souligné l’importance du programme transformateur Simandou 2040, présenté comme un catalyseur majeur pour le développement territorial, à condition d’une gestion transparente et inclusive des revenus miniers.

« Pour les collectivités locales, ce programme peut être un accélérateur puissant du développement local en Guinée, à condition que les revenus générés soient équitablement redistribués, que les infrastructures soient intégrées aux besoins territoriaux, et que les collectivités soient outillées pour planifier et gérer durablement leur développement. L’ANAFIC, en tant qu’acteur central du financement du développement local, est engagé à jouer son rôle stratégique dans la mobilisation des ressources générées par Simandou 2040. Nous sommes convaincus que la gestion transparente, responsable et efficace de ce fonds peut transformer les défis posés par l’exploitation minière en opportunités de développement durable pour nos collectivités locales », a-t-il soutenu.

Prenant la parole, Fidel A. Yapi, Directeur général de la décentralisation et du développement local de la Côte d’Ivoire, a mis en avant le rôle clé du RIAFCO.

« Créé en 2014 et comptant aujourd’hui 15 membres issus de 14 pays africains, le RIAFCO est une plateforme stratégique au service de la décentralisation. Nous soutenons activement les IFCL dans leurs missions de financement, d’assistance technique et de renforcement des capacités des collectivités locales. Le RIAFCO s’est doté d’un plan stratégique articulé autour de trois axes majeurs : le renforcement des capacités des IFCL elles-mêmes ; la promotion de la coopération entre pairs à travers des rencontres thématiques, des voyages d’études et des bibliothèques numériques ; le plaidoyer international pour une meilleure reconnaissance des IFCL et leur accès équitable aux financements internationaux, notamment climatiques », a-t-il indiqué, avant d’ajouter que : « Les rencontres de Conakry permettront de poursuivre des débats de haut niveau sur des thématiques telles que : les avancées en matière de financement du développement local en Guinée, l’apport des mines, et les activités minières comme levier d’adaptation et de résilience des collectivités pour un développement durable et inclusif ».

Le ministre guinéen de l’Administration du territoire, Ibrahima Kalil Condé, a salué l’organisation de ce colloque, qu’il considère comme une « opportunité unique » pour mutualiser les expériences africaines en matière de financement territorial.

« Pour mon département, ce colloque constitue une opportunité unique de partager les expériences, d’identifier les bonnes pratiques et de réfléchir à l’amélioration continue de nos mécanismes de financement du développement local. Je salue le rôle du RIAFCO dans la mutualisation des expériences et la mise en œuvre d’un réseau efficace d’institutions africaines de financement des collectivités. Je réaffirme la volonté du gouvernement guinéen de renforcer son partenariat avec ce réseau, aux côtés des institutions régionales, des partenaires techniques et financiers et des élus locaux », a-t-il martelé.

Enfin, le ministre des Mines et de la Géologie, Bouna Sylla dans une intervention marquante, a rappelé la volonté du chef de l’État de faire de la Guinée un « scandale de prospérité », en rupture avec sa longue histoire de pauvreté malgré d’immenses richesses minières.

« La Guinée est souvent qualifiée de scandale géologique, mais elle reste un scandale de pauvreté. Le président de la République, dans son ambition de faire de la Guinée un scandale de prospérité, a engagé d’importantes réformes dans le secteur minier depuis le 5 septembre 2021. L’objectif est de faire des revenus miniers un catalyseur du développement de l’ensemble de notre économie nationale, en libérant tout notre potentiel. Ce colloque est extrêmement important : le partage d’expériences qu’il offre peut permettre à nos États de changer de paradigme et de faire de la Guinée ce que l’Arabie Saoudite ou les Émirats arabes unis ont su faire de leurs ressources pétrolières. C’est là le défi et l’objectif du président de la République », a-t-il affirmé.

Prévue sur deux jours (24-25 juin), cette rencontre de haut niveau regroupe près de 200 participants, dont une quarantaine de représentants venus de quatorze pays africains. Un moment stratégique pour aligner les ambitions africaines autour d’un développement local durable, équitable et financé par la richesse de ses sols.

Aminata Camara