Me Sidiki Béreté : « Dr Kassory et Dr Diané sont malades, mourants »

Nouvel épisode dans le procès en appel des anciens ministres Kassory Fofana et Mohamed Diané. Ce jeudi 24 juillet 2025, la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) a une nouvelle fois renvoyé l’audience au 09 octobre prochain, pour cause de recomposition de la chambre d’appel. Une décision vivement dénoncée par la défense, notamment par Me Sidiki Béreté.

Face à la presse, l’avocat de Dr Ibrahima Kassory Fofana n’a pas mâché ses mots.

« C’est le cinquième renvoi. Et pendant ce temps, Dr Kassory et Dr Diané sont malades, mourants. Ils doivent être libérés », a-t-il lancé.

Il accuse la cour de manœuvres dilatoires injustifiées.

« Les débats dans le dossier de Dr Diané étaient quasiment à la fin. Mais comme par hasard, on enlève un conseiller et on décide de renvoyer après les élections… Et sans même justifier. Pendant ce temps, on les maintient en prison, malgré des rapports médicaux actualisés que nous avons déposés. C’est grave pour l’État de droit », a-t-il déclaré.

Selon Me Béreté, ce renvoi à répétition n’a rien de judiciaire. Pour lui, la procédure est désormais dictée par des considérations politiques.

« Cette affaire est purement politique. Ce qui est choquant, c’est de voir la justice exécuter des ordres. On veut être jugés dans un délai raisonnable, par une justice impartiale. Mais à ce rythme, on parle plutôt de détention préventive sans fin. Voilà quatre ans que cela dure », a-t-il affirmé.

Il appelle à un sursaut de l’institution judiciaire : « Libérez Dr Kassory et Dr Diané, ou jugez-les ! Le refus de les juger devient une stratégie ».

Plus loin, l’avocat s’en est violemment pris au ministère public, qu’il accuse de passivité complice.

« Le parquet joue à la marionnette. L’article 486 du Code de procédure est clair : si un prévenu est malade, la cour peut se déplacer pour l’interroger. Aujourd’hui, il n’y a même pas de magistrats pour juger l’affaire. La composition est irrégulière, comment peut-on parler de procès équitable dans ces conditions ? »

Pour mémoire, Dr Ibrahima Kassory Fofana, ancien Premier ministre, a été condamné le 27 février 2025 à 5 ans de prison, à une amende de 2 milliards de francs guinéens, ainsi qu’à la confiscation de ses avoirs au profit de l’État. Il doit également verser 15 milliards de francs à titre principal, et 3 milliards en dommages et intérêts.

De son côté, Dr Mohamed Diané, ancien ministre de la Défense, a été condamné le 18 décembre 2024 à 5 ans de prison, à 5 milliards d’amende, et à 500 milliards de francs guinéens de dommages et intérêts. Tous ses biens ont également été saisis.

Aminata Camara