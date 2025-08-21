Glissement de terrain à Manéah : le bilan provisoire grimpe à 15 morts recensés

La soirée du mercredi 20 août 2025 restera gravée dans la mémoire des habitants de Maneah. Cette commune de la préfecture de Coyah a été frappée par un violent glissement de terrain, causant un lourd bilan humain et matériel. Selon l’Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires (ANGUCH), le décompte provisoire fait état de quinze (15) morts, plusieurs blessés et des portés disparus. Un drame qui a plongé la localité dans le deuil et la consternation.

Sur place, les secours poursuivent leurs recherches pour tenter de retrouver d’éventuels survivants coincés sous les décombres. Les autorités locales, appuyées par les services de sécurité et de santé, s’activent afin d’apporter une première assistance aux familles sinistrées.

En attendant un bilan définitif, ce nouveau drame interpelle sur la vulnérabilité des zones montagneuses face aux risques de glissement de terrain, accentués par les fortes pluies de cette saison.

Ledjely.com