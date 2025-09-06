Dejà une semaine que Bernard Goumou fait battre le cœur du Général Doumbouya en Forêt…

La tournée forestière de l’ancien Premier ministre Bernard Goumou restera comme un moment charnière de la campagne référendaire. Investi par le Général Mamadi Doumbouya, il n’a pas seulement porté un message politique : il a incarné une alliance entre loyauté, mémoire et avenir.

À Kpagalaye, son village natal, c’est l’humilité d’un fils qui est apparue, venu demander pardon et bénédiction à ses anciens. À Lola, c’est l’enfant du pays que les foules ont acclamé, célébrant celui qui revient là où tout a commencé. De N’Zérékoré et Koulé c’est l’émissaire officiel du Chef de l’État que les autorités et les populations ont accueilli avec faste.

Mais c’est à Koulé que l’histoire a pris une dimension nationale. Là, sur les terres de Moussa Dadis Camara, Bernard Goumou a transmis les remerciements d’un peuple reconnaissant pour la grâce présidentielle accordée à leur fils. En retour, il a reçu l’engagement d’un vote massif pour le « Oui », présenté comme un acte de fidélité envers Doumbouya.

La présence de sa femme et de ses proches tout au long de cette tournée a humanisé la mission : derrière le politique, un homme de famille, enraciné et sincère. Mais à chaque étape, un fil conducteur a dominé : le Général Mamadi Doumbouya. C’est son projet, son cap, sa vision qui guidaient chaque mot, chaque geste, chaque accolade.

En vérité, en Forêt, Bernard Goumou n’était pas seulement un ancien Premier ministre. Il était la voix et le visage du Président Général Doumbouya. Et le message est passé : le 21 septembre, la Forêt votera Oui, avec le cœur, la mémoire et la fidélité.