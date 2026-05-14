FGF : le centre technique de Nongo fermé après l’apparition de fissures

Les fissures qui se multiplient dans plusieurs zones de Nongo continuent de gagner du terrain et touchent désormais des infrastructures majeures. Sur place, l’état de certains bâtiments suscite une vive inquiétude chez les riverains, mais aussi au sein des institutions installées dans cette partie de la haute banlieue de Conakry.

Parmi les sites affectés figure le centre technique Chérif Souleymane de la Fédération guinéenne de football (FGF). Le bâtiment abritant les ligues amateur et féminine présente d’importants dégâts provoqués par ces fissures. Face à cette situation préoccupante, la FGF a déjà procédé à la relocalisation de ces deux structures ainsi que de plusieurs services administratifs.

Selon une source proche de la Fédération, une mission d’inspection conduite par les autorités s’est rendue sur le site afin d’évaluer l’ampleur des dégâts. « Le ministère s’est rendu sur place pour constater les fissures et a transmis à la Fédération guinéenne de football un courrier autorisant une fermeture temporaire. Il revient désormais au bureau exécutif de prendre les mesures nécessaires », a-t-elle confié.

Toujours d’après cette même source, la Fédération envisage d’évacuer l’ensemble des bureaux installés sur le site de Nongo, tout en maintenant l’accès au terrain. Une option qui permettrait à l’équipe nationale U17 de poursuivre sereinement sa préparation en vue de la double confrontation contre le Nigeria, ainsi que le maintien des compétitions locales, notamment la Ligue 1 féminine et le championnat National 1.

Lonceny Camara