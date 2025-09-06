ledjely
Paulo Duarte prévient : « je ne veux pas d'une équipe à deux visages »
Paulo Duarte prévient : « je ne veux pas d’une équipe à deux visages »

Par LEDJELY.COM

La Guinée a fait le travail ce vendredi à Kampala en s’imposant 3-0 face à la Somalie, lors de la 7ᵉ journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Une victoire qui relance le Syli national, mais qui n’a pas totalement convaincu son sélectionneur, Paulo Duarte.

En conférence de presse, le technicien portugais n’a pas mâché ses mots.

« On a gagné, oui, mais il y a des erreurs qu’il faut corriger. On a eu deux occasions franches qu’on devait concrétiser, mais on s’est déconcentrés. Ce n’est pas l’adversaire qui nous a empêchés de marquer, c’est nous-mêmes. Défensivement aussi, la couverture n’a pas été au niveau. Un attaquant s’est retrouvé seul à 15 mètres de notre cage, heureusement il n’a pas marqué. Face à l’Algérie, ce genre d’erreur se paiera cash », a-t-il déclaré.

Le sélectionneur guinéen insiste sur la constance et la rigueur.

« Je ne veux pas voir une équipe à deux visages. Même si on a marqué, on a baissé en intensité et en qualité de jeu. Ce n’est pas ce que nous avons travaillé. Il faut continuer à bâtir une équipe solide, surtout avec les jeunes talents que nous avons », a-t-il martelé.

De son côté, l’attaquant vedette Serhou Guirassy a préféré savourer cette victoire tout en se projetant déjà vers le choc face aux Fennecs.

« C’est bien, on a gagné. La Somalie est une équipe difficile à manœuvrer avec son bloc resserré, mais on a trouvé la solution. C’était important pour être dans de bonnes conditions avant d’affronter l’Algérie », a déclaré le buteur du Syli.

La Guinée signe une victoire précieuse, mais le plus dur reste à venir : défier l’Algérie de Riyad Mahrez et ses coéquipiers.

Lonceny Camara

