« La question énergétique, c’est notre talon d’Achille », avoue le PM

Le premier ministre a présidé, ce vendredi 15 mai 2026, la session de cadrage et d’impulsion des priorités gouvernementales, comme annoncé par la cellule de communication de la Primature. Face notamment aux membres du gouvernement, Amadou Oury Bah a procédé à la présentation des lettres de mission et des contrats annuels de performance 2026 des différents départements ministériels. Dans sa prise de parole de circonstance, le chef du gouvernement a abordé la question énergétique du pays, comme pour faire écho aux coupures intempestives qui sont de retour depuis quelques semaines en particulier dans la capitale Conakry.

Si le premier ministre a assuré que le gouvernement et le président de la République sont à pied d’œuvre pour résoudre la crise, il a néanmoins fait un mea culpa : « la question énergétique, c’est notre talon d’Achille et il faut absolument arrêter l’hémorragie ».

Ains donc, à en croire le chef du gouvernement, si la crise est réelle, le problème relève toutefois de la gouvernance du secteur. Celle-ci manquerait de rigueur. « Il faut absolument, en ce qui nous concerne, aussi bien au niveau du ministère que dans les secteurs énergétiques, qu’il y ait une gouvernance plus rigoureuse, plus vertueuse et davantage conforme aux objectifs majeurs de prospérité », lance-t-il.

Au-delà, Bah Oury met en cause le capital humain. « Le capital humain, c’est notre problème. Si nous nous inquiétons de notre capacité à gérer correctement nos affaires, c’est parce qu’il y a un déficit au niveau de ce capital humain », souligne-t-il.

Rappelant que capital humain ne rime pas toujours avec le fait d’envoyer les gens à l’école, il insiste sur la nécessite d’inculquer aux gestionnaires, des valeurs et principes en adéquation avec les aspirations de la Guinée. « C’est la qualité de ce capital humain qui est fondamentale. Et cela nous a amenés, il y a deux ans, dès le début, à nous dire que les nouveaux fonctionnaires allaient être envoyés dans l’armée pour une immersion, non pas seulement afin qu’ils acquièrent des compétences techniques, mais aussi pour qu’ils retrouvent, au sein de l’institution militaire, des valeurs morales essentielles permettant à un cadre de travailler et d’agir conformément aux intérêts de son pays », conclut-il

Balla Yombouno