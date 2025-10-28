Présidentielle du 28 décembre : l’AFDD et l’Union Sacrée demandent le report du scrutin

À l’issue d’une conférence de presse tenue ce lundi 27 octobre à la Maison commune des journalistes, l’Alliance des Forces pour la Démocratie et le Développement (AFDD) et l’Union Sacrée (US) se sont prononcées sur le déroulement du processus électoral prévu le 28 décembre prochain, tout en soulignant plusieurs anomalies constatées. Dans la foulée, les deux structure ont sollicité un report du scrutin.

Selon le communiqué conjoint lu par Mamadou Oury Diallo du MPL, « après la promulgation de la nouvelle Constitution par le chef de l’État, les choses vont visiblement trop vite, au point que les acteurs concernés par ce processus se trouvent pris au dépourvu à chaque étape ».

« Il est à rappeler que la mission principale d’une élection est de permettre aux citoyens de choisir leurs représentants politiques de manière juste et libre, garantissant ainsi la légitimité du pouvoir par le vote. Le but étant d’assurer une gouvernance fondée sur la stabilité politique et la paix sociale. Cet idéal n’est possible que si les acteurs en qui se reconnaissent des millions de citoyens électeurs sont écoutés, impliqués et pris en compte. À ce jour, nous avons pris acte de la promulgation de la nouvelle Constitution et du Code électoral par le Président de la République, mais il reste un devoir républicain de tirer la sonnette d’alarme face à certains dysfonctionnements susceptibles d’engendrer de potentielles crises électorales », a-t-il déclaré.

Les deux formations politiques affirment vouloir attirer l’attention de l’opinion nationale et internationale, ainsi que celle des organes de la transition, en premier lieu la Présidence de la transition, sur « des anomalies qui méritent une attention particulière ».

Dans son intervention, Mamadou Oury Diallo a dénoncé « l’absence de concertation et d’inclusivité », pourtant essentielles à la transparence et à la fiabilité du processus électoral.

« Certains acteurs découvrent des décisions majeures et sensibles liées au processus électoral en même temps que l’ensemble des citoyens, tandis que d’autres, bien que représentant une frange importante de la population guinéenne, sont complètement ignorés », a-t-il déploré.

Après analyse du nouveau Code électoral à la lumière de la Constitution, l’AFDD et l’Union Sacrée estiment que plusieurs anomalies subsistent.

Selon elles, certaines dispositions du Code électoral sont contraires aux garanties constitutionnelles, notamment en matière de présomption d’innocence, d’égalité de traitement des électeurs, et de conditions d’éligibilité.

Les deux coalitions pointent en particulier « la non-conformité de l’article 127 du Code électoral à l’article 45 de la Constitution », relatif à l’âge minimum requis pour se porter candidat à la présidence de la République.

« Au regard des dispositions fondamentales de notre Constitution, qui établissent la primauté de la Loi suprême, tout texte ou acte administratif contraire à ses dispositions doit être déclaré nul et de nul effet », a précisé Mamadou Oury Diallo.

Les deux organisations dénoncent également le caractère restrictif de l’article 248 du Code électoral, qui :

limite le parrainage des candidatures indépendantes à la présidentielle aux seuls maires, excluant les conseillers municipaux, les députés et le parrainage citoyen ;

et restreint le parrainage des candidatures indépendantes aux élections législatives aux seuls conseillers régionaux et communaux, là encore sans possibilité de parrainage citoyen.

Elles soulignent en outre « la situation ambiguë » entre l’OANSUR et la DGE face à l’OTIGE prévu par le Code électoral. Ces cas, selon elles, « ne sont qu’illustratifs et non exhaustifs ».

« Cela prouve que l’exercice de contrôle de conformité à la Constitution des lois organiques avant promulgation, tel que prévu à l’article 142 de la Constitution, n’a pas été observé », ont-elles affirmé.

Dans cette logique, l’AFDD et l’Union Sacrée annoncent avoir adressé un mémorandum politique au Conseil national de la transition (CNT), demandant la révision du Code électoral afin de le rendre conforme à la Constitution. Le document a été officiellement déposé ce lundi 27 octobre 2025 au CNT.

Les deux entités disent avoir constaté que l’article 45 de la nouvelle Constitution, fixant l’âge minimum pour être candidat à la présidence, ne tient pas compte des droits politiques prévus par la Charte africaine de la jeunesse, qui reconnaît comme jeunes les personnes âgées de 18 à 35 ans.

Elles rappellent que plusieurs pays de la sous-région, comme le Sénégal, la Côte d’Ivoire ou le Nigeria, ont déjà abaissé cet âge à 35 ans.

« Notre propre histoire nous enseigne que la jeunesse a joué un rôle déterminant dans l’indépendance du pays : le premier président, Ahmed Sékou Touré, avait seulement 36 ans lorsqu’il a pris les rênes de la République de Guinée en 1958 », indiquent-elles.

Enfin, l’Alliance des Forces pour la Démocratie et le Développement et l’Union Sacrée annoncent avoir adressé une lettre ouverte au général Mamadi Doumbouya, sollicitant le report de l’élection présidentielle prévue le 28 décembre 2025.

« Si le président accède à cette demande légitime, cela permettra de mettre tous les acteurs en confiance : partis politiques, acteurs sociaux, citoyens souhaitant se présenter comme candidats indépendants, ainsi que les partenaires techniques et financiers. Ce report offrirait l’occasion d’ouvrir un cadre de concertation permanente sur le processus électoral, en incluant ceux qui, jusqu’ici, s’en sentent exclus », ont-ils expliqué.

Aminata Camara