Gueckédou : l’armée guinéenne célèbre ses 67 ans sous le signe de la loyauté et du patriotisme

L’armée guinéenne a célébré, ce samedi 1ᵉʳ novembre 2025, le 67ᵉ anniversaire de sa création en 1958. À Gueckédou, cette fête commémorative, marquée par une faible mobilisation, s’est tenue sous le signe de la loyauté et du patriotisme.

Dès les premières heures de la matinée, les forces de défense et de sécurité ainsi que les paramilitaires, tous en uniforme, se sont réunis au camp du bataillon autonome de Gueckédou. Objectif : célébrer la date anniversaire de la création de l’armée guinéenne.

Face à la troupe, le commandant adjoint du bataillon autonome de Gueckédou a, dans un discours de 4 minutes et 49 secondes, rappelé le rôle pour lequel les pères fondateurs avaient créé cette armée.

« Officiers, sous-officiers, hommes de rang, au nom du commandant du bataillon autonome de Gueckédou en mission, je vous souhaite la bienvenue. Nous sommes réunis ce jour, samedi 1ᵉʳ novembre 2025, pour nous souvenir de la date anniversaire de la création de l’armée guinéenne. Pour rappel, le 1ᵉʳ novembre 1958, les pères fondateurs de la République de Guinée ont créé l’armée guinéenne dans le but de défendre l’intégrité territoriale et de consolider la souveraineté nationale. Notre armée n’a jamais manqué à cette vision et elle est prête à assurer cette mission régalienne qui lui est assignée. L’armée guinéenne a aidé des pays africains comme l’Angola, le Congo, le Mozambique, la Guinée-Bissau, le Liberia, la Sierra Leone, et j’en passe », a rappelé le colonel Sékou Lamine Sidibé.

Il a ensuite encouragé la nouvelle génération à suivre les pas des devanciers.

« Chers compagnons d’armes, c’est le lieu d’encourager l’ensemble des forces de défense et de sécurité, mais particulièrement celles du bataillon autonome de Gueckédou, pour les sacrifices que vous ne cessez de consentir pour la paix et la quiétude dans le pays », a-t-il exhorté.

Le colonel Sékou Lamine Sidibé a salué les réformes engagées par le président, le général Mamadi Doumbouya, avant d’inviter ses compagnons d’armes à demeurer loyaux et patriotes.

« Depuis l’arrivée du général Mamadi Doumbouya à la tête du pays, les réformes sont visibles partout, notamment au sein de l’armée. Nous devons rester loyaux, républicains et patriotes. On doit obéir aux autorités en place, à la hiérarchie, et faire preuve de bons comportements. C’est en cela que je vous invite », a conseillé le commandant adjoint du bataillon autonome de Gueckédou.

Il faut noter que cette célébration du 67ᵉ anniversaire de la création de l’armée guinéenne n’a connu ni démonstration ni défilé militaire. La population, quant à elle, a brillé par son absence à cette cérémonie.

Niouma Thèdan Kamadou Kamano