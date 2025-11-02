Cellou Baldé : « Le général Doumbouya une chance pour la Guinée »

Même si le général Mamadi Doumbouya n’a pas encore annoncé officiellement sa candidature à l’élection présidentielle du 28 décembre prochain, des hauts cadres du gouvernement, à l’instar du ministre de la Jeunesse, invitent déjà les jeunes à soutenir cette éventuelle candidature. Pour Cellou Baldé, le général Doumbouya représente une véritable chance pour la Guinée. Il l’a affirmé en marge de la cérémonie de levée de fonds initiée par la Jeunesse présidentielle de Guinée en vue de payer la caution du président Mamadi Doumbouya.

« La candidature que nous appelons de nos vœux ce soir représente avant tout la continuité d’un projet : un projet de transformation, d’espoir et de dignité pour chaque Guinéen et chaque Guinéenne. Nous lui demandons solennellement d’accepter la volonté de la majorité du peuple guinéen d’être notre candidat à l’élection du 28 décembre 2025.Ce soir, nous prouvons que nous souhaitons, par nous-mêmes, qu’il soit notre candidat.Le général Mamadi Doumbouya est une chance pour la Guinée. Il compte pour la jeunesse guinéenne », a-t-il déclaré, avant de lancer cet appel : « Nous devons le faire gagner dès le premier tour. Il a toujours cru en la jeunesse. En retour, nous devons porter sa candidature, aller expliquer à nos compatriotes sa vision et l’intégralité de son projet de société ».

Toujours selon Cellou Baldé, le général Mamadi Doumbouya incarne une vision : celle d’une Guinée unie, forte et souveraine.

« Sous sa conduite éclairée, notre pays a entamé un processus de refondation profonde : refondation de nos institutions, de notre gouvernance, mais aussi et surtout de notre conscience nationale », a-t-il ajouté.

Balla Yombouno