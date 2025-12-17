Suspension de l’UFDG : le parti crie à la fin, le MATD durcit le ton

La bataille administrative et politique se poursuit entre l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) et le Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation (MATD). Alors que la Direction nationale du parti affirme que la suspension de ses activités a pris fin le 22 novembre 2025, le département dirigé par le ministre Ibrahima Kalil Condé oppose une fin de non-recevoir et maintient la sanction.

Dans une communication adressée à ses militants, l’UFDG rappelle que la décision de suspension, prise le 22 août 2025 pour une durée de 90 jours, est arrivée à son terme. Le parti souligne que cette mesure, intervenue à la veille de la campagne référendaire, était officiellement motivée par la non-organisation de son congrès national. Une justification que la formation politique juge infondée, estimant que le retard accusé dans l’organisation du congrès est « entièrement imputable à des décisions judiciaires et administratives » auxquelles elle dit s’être conformée.

Fort de cet argumentaire, la Direction nationale de l’UFDG estime que « rien ne s’oppose, depuis le 22 novembre 2025, à la reprise des activités du Parti » et invite ses responsables et militants à se remettre à l’œuvre, avec pour priorité la tenue du congrès annoncé pour janvier 2026.

Mais cette lecture est vigoureusement contestée par le MATD. Dans un courrier notifié au parti le 16 décembre 2025, le ministère maintient la suspension, évoquant la persistance de « manquements substantiels aux textes légaux et réglementaires régissant les partis politiques en République de Guinée ». Malgré la coopération affichée par l’UFDG et les pièces versées à son dossier, le département estime que plusieurs irrégularités demeurent non corrigées.

Parmi les griefs listés figurent notamment la non-organisation des congrès depuis 2015, l’absence de procès-verbaux électifs au niveau des structures déconcentrées, la substitution jugée irrégulière d’une convention nationale à un congrès statutaire, la composition non conforme des organes de direction et la poursuite d’activités politiques dans les démembrements de l’extérieur, en violation de la décision de suspension.

Face à ces constats, le MATD notifie le maintien de la mesure de suspension jusqu’à la satisfaction totale des exigences légales. Mieux, un ultimatum de six mois, à compter du 25 novembre 2025, est accordé au parti pour se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions légales. Passé ce délai, prévient le ministère, l’UFDG s’exposerait à la perte pure et simple de son statut juridique.

Ci-dessous, la décision du MATD :

Ledjely.com