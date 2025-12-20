Appel aux militants, responsables des coordinations, des fédérations et de toutes les structures du mouvement « Les Réformateurs » (LR ) de l’intérieur et de l’étranger

A quelques jours de l’élection présidentielle du 28 décembre 2025, Pr. Lamanara-Petty Diallo, président du mouvement Les Réformateurs (LR), dont la bataille en faveur du président d ela Transition ne date pas d’aujourd’hui, appelle l’ensemble des militants et responsables de sa formation, en Guinée comme à l’étranger, à s’engager pleinement et sans intermédiaire en faveur de la candidature de Mamadi Doumbouya. Dans cet appel solennel, il revendique encore son soutien ancien et assumé au processus de transition, exhorte les LR à s’inscrire résolument dans la dynamique de la GMD et projette déjà les contours d’une future collaboration politique avec le pouvoir issu du scrutin.

Soutenons le Candidat de la GMD, Mamadi Doumbouya sans hésitation ni intermédiaire

Mesdames, Messieurs, Militants et responsables des LR

Nous sommes un courant d’idées au sein du paysage politique guinéen, dont l’objectif principal, c’est d’apporter notre contribution à la réforme du système politique guinéen.

A ce titre, nous sommes parmi les premiers à avoir pris fait et cause pour le changement incarné par le Comité National du Rassemblement pour le Développement (CNRD) sous le leadership du Général Mamadi Doumbouya.

Mesdames, Messieurs

Nous avons consenti d’énormes efforts et sacrifices, certains ayant quitté leur parti politique, dans lequel ils ont milité depuis près de deux décennies, pour soutenir l’élan national engagé par le Général Mamadi Doumbouya.

Nous avons clamé haut et fort, partout en Guinée et à l’étranger, notre soutien à la Transition. Souvent, au prix de brimades, de violences de toute nature, de menaces de morts contre nos personnes et nos familles.

Les uns et les autres avons participé à toutes les étapes du processus de changement en cours dans notre pays.

Nous avons concrétisé notre engagement par la participation des LR à toutes les activités politiques de la nation, notamment lors de la campagne pour le Référendum du 21 septembre 2025. Nous y avons pris part à l’intérieur comme à l’étranger.

Nos responsables se sont engagés partout, en Europe, en Afrique et aux États-Unis auprès des ambassades et des consulats pour la réussite du Référendum. Ceux de l’intérieur se sont déployés dans toutes les régions, préfectures, sous-préfectures et jusque dans le moindre village.

Mesdames, Messieurs

Aujourd’hui, nous sommes dans le processus de l’élection Présidentielle du 28 décembre 2025.

Comme lors du Référendum nous nous sommes engagés dans la campagne avec la ferme conviction de faire de notre candidat Mamadi Doumbouya le prochain Président de la République.

Dans cette perspective, nous nous sommes positionnés en tant que LR, un mouvement politique autonome, une structure implantée dans l’ensemble du territoire national et à l’étranger.

Mesdames, Messieurs

Je vous invite à tout mettre en œuvre pour la réussite de la Campagne en vous engageant clairement, et encore plus, au sein de la GMD.

Beaucoup de nos responsables, fédéraux et nationaux, préfectoraux, communaux ont été engagés par le Directoire national de la Campagne GMD à plusieurs niveaux de responsabilité : Formateurs, Directeurs, superviseurs, etc.

Beaucoup d’autres sont intégrés au niveau de l’implantation ou dans d’autres pool de la campagne. Partout où nous sommes, donnons l’exemple par notre dynamisme, notre probité morale et notre engagement sans faille en faveur de notre candidat Mamadi Doumbouya et de la GMD.

Militant et responsable des LR, notre engagement pour GMD sans hésitation ni intermédiaire

Continuons notre campagne sous l’égide du Directoire national nommé par le Président de la République.

Notre candidat de la GMD, appelle les Guinéens à » Bâtir Ensemble », nous LR soyons l’une des chevilles ouvrières de la Maison-Guinée. Faisons élire Mamadi Doumbouya le 28 décembre 2025. Ce candidat que nous avons soutenu quand beaucoup ne pariaient pas sur la réussite de la Transition.

Montrons que nous n’avons pas attendu la proclamation des résultats de l’élection présidentielle pour nous inscrire ouvertement dans l’esprit, la philosophie et la ligne politique incarnée par Mamadi Doumbouya à travers la GMD d’aujourd’hui et de demain

Prouvons solennellement que nous soutenons Mamadi Doumbouya sans hésitation et sans intermédiaire car notre choix est libre, personnel et assumé.

Mesdames, Messieurs

Nous devons montrer avec courage que si nous avons osé la rupture avec l’un des plus grands parti politique du pays, ce n’est pas pour nous arrimer n’importe comment car, nous sommes des responsables dont la conviction est patriotique et républicaine.

D’ores et déjà, faisons savoir que les LR sont disposés, le moment venu, avec nos militants et nos structures, à nous mettre autour de la table, pour négocier les critères et conditions de collaboration, d’alliance ou tout autre mode de coopération avec la future GMD.

Affirmons-le car, en le faisons, personne ne peut contester que c’est notre engagement de première heure qui se confirmerait par cette ouverture.

Encouragements et remerciements

Nos militants et responsables à tous les niveaux méritent des encouragements, mais aussi de vives félicitations pour leur implication, leur engagement dans la campagne de l’élection présidentielle en faveur de notre candidat GMD.

Partout, en Guinée Forestière, en Haute Guinée, en Moyenne Guinée et en Basse Guinée, nos militants, coordinateurs ou fédéraux n’ont ménagé aucun effort pour prouver qu’ils sont acquis à la cause GMD.

A l’étranger, les actions, le dévouement, la disponibilité et le sens patriotique dont ont fait preuve les représentants des LR sont inédits et constituent des vraies sources d’inspiration

En France, à l’image du Référendum, nos responsables ont été les principaux appuis et collaborateurs de l’ambassade.

En Belgique et au Benelux, c’est la même exemplarité en faveur de la GMD

En Allemagne, nos responsables ont été de toutes les démarches et activités en se mettant à la disposition de notre Représentation diplomatique.

Aux États-Unis, l’engagement et la détermination de nos militants et responsables peuvent s’inscrire dans les annales de l’histoire électorale d’un pays africain en Amérique du Nord.

Dans les pays africains, où ils sont présents, les LR ne sont pas restés en marge : leur implication a été totale.

Dans tous ces pays où nous avons été agressés ou vilipendés, les plus radicaux ont fini par comprendre que les LR ont vu juste en se rangeant du côté du changement dès le 5 septembre 2021.

Ces mots de remerciements ne sont pas de trop et, c’est à se demander s’ils suffisent, tant les militants et responsables LR ont fait preuve d’engagement dans la campagne GMD et pour la réussite de notre candidat, Mamadi Doumbouya.

Cette réussite sera effective, à ne pas douter, le 28 septembre 2025 par l’élection de notre candidat comme Président de la République de Guinée.

Nous prions Dieu qu’Il nous donne la victoire dans l’honneur et la paix.

Pr. Lamanara-Petty DIALLO

Président de Les Réformateurs