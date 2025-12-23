Mourana Soumah, un pilotage macroéconomique salué au-delà des frontières

La reconnaissance est continentale. Le ministre guinéen de l’Économie et des Finances, Mourana Soumah, figure parmi les cinq meilleurs ministres africains du secteur, selon le classement 2025 des « 100 personnalités qui transforment l’Afrique » publié par Financial Afrik. Une distinction qui intervient dans un contexte de consolidation progressive des équilibres macroéconomiques de la Guinée.

Depuis sa nomination en mars 2024, le ministre s’est inscrit dans une trajectoire marquée par la rigueur budgétaire et la recherche de crédibilité financière. Le rebasage du PIB constitue l’un des marqueurs forts de cette période. En révélant une augmentation structurelle de plus de 51 %, l’opération a permis de réévaluer le poids réel de l’économie guinéenne, avec un PIB nominal estimé à 36,3 milliards de dollars en 2024. Un travail conjointement fait par les trois ministères en charge du pool économique notamment : Economie et Finances, Budget, Plan et Coopération Internationale. Une performance tirée par le secteur minier et l’accroissement des investissements publics par le budget national de développement et le financement extérieur. Un accroissement moyen de 36% qui varie d’année en année. Aussi, avec un volume de financement et de taux d’absorption globalement moyen de 50% (Banque mondiale, BAD, BID).

En ce qui concerne le groupe de la Banque mondiale composé de la Guinée, de la Côte d’Ivoire, du Bénin et du Togo, notre pays a raflé la première place au cours de deux années successives. A cela, s’ajoutent d’autres financements tels que ceux d’Afrexmbank totalement orientés dans la construction des routes : Boké – Gaoual (185 km), Kankan – Kissidougou (195 km) et Samataran – Kouria pour une enveloppe de 500 millions de dollars.

Au-delà de l’ajustement statistique, les effets sont tangibles sur les indicateurs de soutenabilité. Le ratio dette/PIB est passé de près de 45 % à 29 %, offrant de nouvelles marges de manœuvre à la politique budgétaire. Dans le même temps, la croissance est restée soutenue, avec une moyenne de 6,1 % entre 2021 et 2024, portée par le dynamisme minier et des investissements publics orientés vers les priorités stratégiques.

L’inflation, longtemps sous pression, a nettement reculé pour s’établir à 3,5 % fin 2024, tandis que le déficit budgétaire est resté contenu autour de 3 % du PIB. Ces signaux ont contribué à renforcer la perception du pays auprès des partenaires financiers. En septembre 2025, la Guinée a obtenu sa première notation souveraine, B+ avec perspective stable, attribuée par S&P Global Ratings, saluant la discipline budgétaire et la gestion prudente de la dette.

Autres réalisations à mettre à l’actif du Ministre Mourana Soumah, c’est la construction des sièges des trésoreries et le logement des Trésoriers dans les 33 préfectures du pays.

Pour Financial Afrik, ces résultats traduisent une capacité à conduire des réformes structurelles dans un environnement économique complexe. En intégrant le cercle restreint des décideurs mis en avant par le magazine, Mourana Soumah voit son action inscrite dans une dynamique plus large de transformation de la gouvernance économique en Afrique.

Cette distinction dépasse ainsi le cadre national. Elle positionne la Guinée parmi les pays dont les choix macroéconomiques suscitent désormais une attention accrue sur la scène continentale, à un moment où crédibilité financière et stabilité économique constituent des leviers déterminants pour le développement.

Alpha Oumar DIALLO