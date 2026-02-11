Ligue 1 : le Milo et le Hafia promettent un choc brûlant à GLAO

La 15e journée du championnat national de Guinée offrira une affiche de haut vol : le Milo FC, leader du classement, reçoit le Hafia, quatrième, dans un stade M’Balou Mady Diakité qui s’annonce plein à craquer ce mercredi.

Vainqueur à l’aller sur la pelouse du Hafia, le Milo aborde cette seconde confrontation avec confiance. Mais à domicile, dans un stade réputé hostile pour toutes les équipes de Ligue 1, la tension promet d’être à son comble.

En conférence de presse, les deux entraîneurs ont affiché détermination et lucidité. Côté Hafia, le message est clair : pas de droit à l’erreur, même si la mission s’annonce compliquée.

« On joue le premier, donc ce sera un match très, très difficile. Le Milo réalise un parcours de champion, que ce soit sur le plan athlétique, technique ou mental. Ils arrivent à garder cette invincibilité depuis qu’ils ont commencé à gagner. Nous, on a été surpris comme tout le monde lors de notre dernier match. Vu le contenu, on a manqué de détermination et surtout de concentration dans les trente derniers mètres », a souligné le coach du Hafia FC.

«Le championnat est très dur cette année et le futur champion sera très méritant. La saison passée, c’était entre le HAC et le Hafia. Cette saison, le Milo et l’ASK sont aussi dans la danse. Malgré tout, on a un parcours honorable à mi-saison avec un effectif réduit », poursuit-il.

Un discours mesuré, mais ambitieux, pour une équipe qui veut se relancer après sa dernière contre-performance face à la SAG de Siguiri.

Du côté du leader, la détermination est tout aussi forte. Hors de question de laisser filer des points à domicile.

« Ce sera un match dur, mais nous sommes le Milo FC. On aura à cœur de battre le Hafia pour les mettre encore plus en difficulté, c’est l’objectif. Il n’y a aucun souci d’effectif, tout le monde est là. Nous sommes au grand complet pour faire un excellent match. La pression ? Non. Vu ce qu’on est en train de faire, il faut plutôt s’en réjouir. Dans les gros matchs, on a toujours répondu présent. Nos adversaires ont maintenant la peur au ventre, car le Milo n’est plus un petit club à négliger. On est à la maison, on se doit de gagner et on va chercher cette victoire, inchallah », a indiqué Moussa Condé, coach assistant du Milo FC, qui confirme l’état d’esprit conquérant du leader.

Lonceny Camara