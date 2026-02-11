Secteur minier: la vision du Président Mamadi Doumbouya fait école au forum « Mining Indaba à Cape Town »

Avec une vision claire, des règles stables et des opportunités réelles, la Guinée est allée cette année encore au Mining Indaba avec un message percutant. M. Djiba DIAKITÉ , ministre directeur de cabinet de la Présidence, par ailleurs président du Comité stratégique Simandou, a partagé la vision du Chef de l’Etat, S.E.M le Président Mamadi DOUMBOUYA à travers un message poignant.

Depuis Conakry, où il s’est adressé aux délégués venus de différents horizons, le chef de la délégation guinéenne empêché de faire le déplacement en raison de son calendrier très chargé, a livré un message qui était très attendu. M. Djiba DIAKITÉ a saisi cette tribune pour expliquer la vision stratégique et les réformes courageuses du Chef de l’Etat, S.E.M le Président Mamadi DOUMBOUYA notamment dans le secteur minier dont il est question au cours de ce sommet. «En moins de deux ans, sous la clairvoyance du Président de la République, à travers le Comité Stratégique de Simandou, la Guinée a lancé et structuré le plus grand projet intégré mines-infrastructures au monde» , a déclaré M. Djiba DIAKITÉ. L’une des matrix d’ailleurs de cette vision éclairée est que Simandou soit pour la République de Guinée ce que le pétrole a été et est encore aujourd’hui pour les pays du Golfe.

Puisque le Mining Indaba est un rendez-vous où les uns apprennent des expériences réussies des autres, M. Djiba DIAKITÉ a retenu les attentions en exposant la réussite guinéenne dans la mise en marche du mégaprojet Simandou et la mise en œuvre progressive du programme hautement stratégique pour le développement durable et responsable de la Guinée pour les 15 prochaines années, Simandou 2040. « Un modèle de codéveloppement innovant, fondé sur la confiance et sur la mutualisation des coûts et des risques dans un esprit gagnant-gagnant avec l’ensemble des partenaires industriels, Rio Tinto et son partenaire stratégique Chinalco, winning Consortium Simandou et le géant chinois de l’acier acier Baowu. Simandou est aujourd’hui structuré, financé et monte en puissance, conformément au calendrier que nous nous sommes fixés. Tel que nous l’avons dit l’année dernière à Indaba, le premier train de Simandou a sifflé le 11 Novembre 2025 à 11H11», a-t-il relaté.

Djiba DIAKITÉ a aussi mis en avant l’assainissement du cadastre minier avec des règles claires, transparentes et stables dans le temps. Les opportunités d’investissement sont là, des garanties offertes, la Guinée se positionne ainsi «plus que jamais open for business». Car, « les investisseurs sont désormais accompagnés par une administration modernisée, notamment grâce à DAMANDA, la nouvelle plateforme digitale de gestion de titres et demandes de permis, qui renforce la transparence, la traçabilité et la lisibilité du cadre d’investissement dans notre pays. 2025 a aussi vu la création de Nimba Mining Company, une entreprise nationale détenue à 100% par l’État guinéen, NMC S.A dans le secteur bauxitique, ainsi que la pose de la première pierre de deux nouvelles raffineries d’alumine à Boffa et à Dobali », a fait remarquer le président du Comité Stratégique de Simandou.

Parlant particulièrement du programme de développement durable et responsable Simandou 2040, il indique qu’il ne s’agit pas d’un slogan : « c’est un levier stratégique de transformation profonde de l’économie guinéenne sur les 15 prochaines années, présentant d’extraordinaires opportunités avec 122 mégaprojets structurants et 36 réformes majeures pour garantir la stabilité macroéconomique et la sécurité des investissements », a conclu le Ministre Directeur de Cabinet de la Présidence et Président du Comité stratégique de Simandou par visioconférence devant un parterre de public venu des quatre coins du monde, qui l’a fortement ovationné.

Abdourahmane Sow