Ligue 1 : Le Hafia fait tomber le leader à domicile dans un match palpitant

Au sommet de la quinzième journée du championnat national de Guinée, le Milo de Kankan recevait, au stade M’Balou Mady, le Hafia, ce mercredi. Cette rencontre a tenu toutes ses promesses dans un stade archicomble, entièrement acquis à la cause des Bleu et Blanc. Une rencontre qui a enregistré la victoire du Hafia, 1-2.

Dans le onze de départ, le coach malien du Milo a misé sur une composition classique : Kemo Touré, Bourlaye Camara, Mamady Kallé, Demba Diallo, Moussa Keïta, Aboubacar Sidiki Bérété, Seydouba Soumah, Sidiki Konaté, Mengué Diakité, Adama Camara et Ibrahim Soumah.

De son côté, le Hafia a aligné, de la défense à l’attaque : Bekaké Junior, Camara Ousté, Camara Karim, Mohamed Camara, Diabaté Mohamed, Samuel Bekoé, Yattara Aboubacar, Bangoura Mohamed, N’Diaye Allassane, Conté Alseny et Diallo Mamadou Amada.

Revanchard, le Hafia a immédiatement su saisir sa chance en ouvrant le score dès la deuxième minute de jeu. Moussa Keïta marque contre son camp sur une touche parfaitement exploitée par Mohamed Diabaté. Incroyable : 0-1.

Touché dans son orgueil, le leader du championnat se devait de réagir rapidement pour rester dans la partie, tandis que la Babata continuait de se montrer dangereuse. À la demi-heure de jeu, l’équipe de Nabaya revient au score grâce à sa pépite Sidiki Konaté. Sur une attaque placée, Konaté conclut l’action d’une frappe limpide aux abords de la surface de réparation. 1-1.

Les quinze dernières minutes de la première période s’écoulent sans autre réalisation. À la pause, le score est de parité (1-1).

Au retour des vestiaires, les deux formations se livrent une bataille intense, chacune cherchant à prendre l’avantage. Les minutes défilent sous les yeux impatients des supporters venus pousser leur équipe vers la victoire.

Alors que les 90 minutes réglementaires sont écoulées, le suspense reste entier. Mais dans le temps additionnel, le Hafia obtient un penalty, vivement contesté par les joueurs du Milo. Allassane Bangoura se charge de l’exécution et transforme parfaitement la sentence, redonnant l’avantage à la Babata (1-2). Ce sera le score final.

Après sa défaite lors de la précédente journée, les Vert et Blanc réalisent une excellente opération en engrangeant trois précieux points et réduisent l’écart au classement, en attendant la rencontre du HAC.

Lonceny Camara