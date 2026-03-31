Toumba Diakité finalement inhumé à Mandiana : un membre de la famille explique

Coup de théâtre autour des obsèques d’Aboubacar « Toumba » Diakité. Alors qu’un membre de la famille annonçait encore lundi un enterrement prévu à Conakry, la situation a brusquement changé.

Selon une source proche de la famille contactée par notre rédaction ce mardi, le défunt sera finalement inhumé dans son village natal, à Mandiana. Une décision prise à la dernière minute, sans explication officielle.

Plus troublant encore, cette même source affirme que ce choix ne refléterait pas la volonté d’une partie de la famille. « Ce n’est quand même pas la volonté d’une grande partie de la famille », a-t-elle confié sous anonymat.

Dans le même temps, le cortège funèbre aurait déjà quitté Conakry dans la nuit, en direction de Mandiana, escorté par deux pick-up.

Ce revirement soulève désormais de nombreuses interrogations, notamment sur les raisons réelles de ce changement soudain.

Reste une incertitude majeure : l’inhumation aura-t-elle lieu ce vendredi, comme annoncé lors du symposium ?

Aminata Camara