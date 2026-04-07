Culture : Sona Tata Condé annonce les couleurs de son nouvel album

En prélude à la sortie de son septième album intitulé « Le souffle de Dieu », prévue le 11 avril à l’Espace Guinée Créative, l’artiste chanteuse Sona Tata Condé et son équipe managériale étaient face à la presse ce mardi 7 avril, pour annoncer les couleurs de la dédicace de sa soirée VIP dénommée « Soumou ».

L’album est composé de 12 titres et le coût d’accès est fixé entre 500 000 GNF et 1 500 000 GNF par personne.

Dans sa communication, le manager Moussa M’Baye est revenu sur les préparatifs de cette dédicace. « L’album « Le souffle de Dieu », comme vous l’entendez, pour Sona Tata et pour toute l’équipe, est une manière de rendre hommage et de reconnaître le travail du Tout-Puissant. Parce que, vous le savez, Sona Tata est restée très longtemps sans sortir d’album. Sa carrière a été un peu en pause parce qu’elle devait s’occuper de sa famille, de ses enfants, et puis on a sorti l’album « Nènè ». Vous connaissez la suite de l’histoire : « Nènè » a été un si grand carton, nous a tellement fait tourner un peu partout dans le monde que l’album qui va suivre, si nous sommes de très bons musulmans, de très bons croyants, nous devons remercier Dieu pour ce succès-là que notre album a eu. C’est pourquoi l’album « Le souffle de Dieu » va voir le jour ce 11 avril, Inch’Allah, ici même à l’Espace Guinée Créative, au Marador Palace », a-t-il fait savoir avant de poursuivre.

« C’est une soirée que Sona Tata a voulu traditionnelle, c’est pourquoi elle veut que ce soit un “Soumou dédicace”. Cela signifie qu’on va faire une très belle scène, comme l’exige le métier, mais avec un orchestre assez léger. On veut ressortir les instruments traditionnels, on veut montrer le côté traditionnel de notre musique, et c’est cela qu’on va mettre en avant ce jour-là. C’est pourquoi le concept “Soumou traditionnel” est mis en avant », a-t-il ajouté.

Revenant sur la médiatisation de cette dédicace, Moussa M’Baye indique que son équipe a pris toutes les dispositions nécessaires pour satisfaire les mélomanes et les diatigui de l’artiste.

« Depuis presque deux mois, on est en promo. Vous avez vu en ville tout le battage médiatique qui a eu lieu. Et si vous regardez à l’extérieur, depuis deux jours, on a commencé à installer la scène. Ça va être une belle scène. Ce qu’on promet au public, c’est un show de taille, à la dimension de la diva Sona Tata. C’est un show inédit, parce que pour une première fois, on va offrir une dédicace traditionnelle. Vraiment, au niveau de l’attente du public, ce qu’on voudrait rassurer, c’est que ça va être une soirée VIP avec une sécurité maximale. Donc, pour aujourd’hui, c’est ça qu’on voulait vous dire. C’est-à-dire que nous avons voulu sortir l’album « Le souffle de Dieu » parce qu’il est important qu’au-delà de la chanson qui prend déjà beaucoup de place sur TikTok, qui est un carton, nous sommes très contents de l’allure qu’a prise cette chanson, mais il y a beaucoup d’autres titres à présenter au grand public. Ce sera le 11 avril », a-t-il annoncé.

Reconnue pour sa voix et son talent unique, Sona Tata Condé a profité de l’occasion pour rendre un hommage appuyé à ses soutiens de la première heure. « Je suis heureuse de retrouver les médias pour parler de ce nouvel album. Mais avant tout, je tiens à rendre un vibrant hommage au grand journaliste Aly Badara Diakité (ABD). Si l’on parle de Sona Tata aujourd’hui, c’est grâce à lui. Il a énormément fait pour moi depuis mes débuts et je ne l’oublierai jamais », a-t-elle déclaré avec émotion.

Revenant sur son parcours récent et le contenu de l’album, elle ajoute : « Après une tournée d’un an à l’étranger, notamment aux États-Unis, suite à la sortie de l’album « Nènè », je reviens remercier le public guinéen ainsi que le président de la République, mes fans en Gambie, au Sénégal, au Mali et au Burkina Faso. L’album » Le souffle de Dieu » est une action de grâce envers Allah, c’est-à-dire une manière pour moi de remercier Allah pour tout ce qu’il a réalisé dans ma vie. Je le remercie pour ses bonnes actions dans ma vie ».

Par ailleurs, répondant aux questions des journalistes, Sona Tata a adressé un message fort à la nouvelle génération d’artistes.

« Le conseil que je donne à la nouvelle génération : un artiste ou un griot est quelqu’un qui doit se soumettre à ses semblables, être humble et respecter ses fans, car c’est grâce à eux que nous sommes quelque chose. Ils doivent également savoir choisir leur entourage, notamment leur équipe managériale, et avoir les bons yatigui qui les soutiennent dans leurs différents projets », a-t-elle souligné.

Aminata Camara