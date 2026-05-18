N’Zérékoré : deux adolescents meurent par noyade dans une carrière de sable

Deux adolescents ont tragiquement perdu la vie par noyade le samedi 16 mai 2026, dans une carrière de sable située au quartier Gbangana, dans la commune urbaine de N’Zérékoré.

Les victimes sont Baïlo One Barry, âgé de 14 ans, et Zaoro Loua, 12 ans, tous deux élèves respectivement en classe de 7ᵉ année et de 4ᵉ année.

Selon les informations recueillies, les deux jeunes avaient l’habitude de se baigner dans cette carrière. Mais cette fois-ci, la sortie a viré au drame. Les circonstances exactes de leur disparition restent pour l’instant inconnues. Même les parents des victimes ne se sont pas encore exprimés sur la situation.

Toutefois, une source proche des familles endeuillées rapporte que la disparition des enfants a été constatée à travers la présence de leurs habits laissés au bord de l’eau. Elle témoigne : « C’est après toutes les recherches que nous avons constaté qu’ils étaient au fond de l’eau. Il a fallu faire appel à des pêcheurs professionnels pour repêcher les corps. Les enfants ont péri aux environs de 13 heures. Malheureusement, ce n’est qu’à 20 heures que nous avons été informés », a confié notre source.

Les corps ont été remis aux familles après l’autopsie effectuée par le médecin légiste de l’hôpital régional de N’Zérékoré.

Foromo Fazy Béavogui, depuis N’Zérékoré