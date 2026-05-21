Bénin : Talon fait ses adieux après deux mandats et passe le flambeau à Wadagni

À la veille de la prestation de serment de Romuald Wadagni, prévue ce dimanche 24 mai 2026, le président sortant Patrice Talon a adressé un message à la Nation. Arrivé au terme de ses deux mandats constitutionnels et après une période politique marquée notamment par une tentative de coup d’État déjouée, le chef de l’État sortant a salué dix années de gouvernance et appelé à la continuité de l’action publique.

Dans cette adresse aux Béninois, le chef de l’État a ouvert une nouvelle page politique pour le pays, tout en revenant sur son parcours à la tête du Bénin.

Patrice Talon a d’abord félicité le président élu Romuald Wadagni, appelé à prendre les rênes du pays. « Ce dimanche 24 mai 2026, notre Président élu, Monsieur Romuald Wadagni, prêtera serment pour entrer formellement dans ses fonctions. Dès lors, il aura la délicate et exaltante mission de conduire la marche de notre pays vers davantage de progrès et de bien-être collectif et individuel », a-t-il déclaré.

Il a également exprimé ses vœux de réussite pour le futur chef de l’État. « Je voudrais lui réitérer mes vœux de grande réussite dans l’action qui sera la sienne durant les sept années à venir », a-t-il souligné.

À l’heure du départ, Patrice Talon a dressé un bilan globalement positif de son action à la tête du pays. Avec émotion, il a déclaré : « au moment de quitter la charge, je voudrais vous remercier de tout cœur et vous dire combien je suis fier de vous pour le chemin exigeant qu’ensemble nous avons osé parcourir ces dix dernières années, pour les défis relevés, les réformes opérées, les chantiers majeurs engagés en vue de raffermir notre État et mettre l’action publique au service de son développement socioéconomique ».

Reconnaissant les difficultés rencontrées, il a ajouté : « Assurément, le chemin n’a pas toujours été simple à parcourir. Bien souvent, il fut parsemé d’embûches ; mais c’est aussi cela qui en a fait le charme et nous a galvanisés ».

Le président sortant estime que les efforts engagés ont porté leurs fruits : « À l’arrivée, nous pouvons observer avec le reste du monde qui ne manque de nous exprimer son admiration, que nous avons fait du chemin. Nos efforts et sacrifices portent peu à peu des fruits ».

Il a salué une réussite collective impliquant toutes les couches de la population. « Cela est à notre actif à tous, Béninoises et Béninois des villes, des campagnes et même de la diaspora, jeunes et moins jeunes », a-t-il martelé.

Dans un passage plus intime de son discours, Patrice Talon a exprimé sa gratitude personnelle : « Avoir été le Chef d’équipe de cette belle aventure, avoir été au service de notre pays fut un sacré honneur pour moi. Aussi, ma gratitude envers le Bénin et envers chacun de vous, est-elle sans borne », a-t-il indiqué.

En tournant définitivement la page de son mandat, Patrice Talon s’est montré confiant pour l’avenir.

« En passant le relais au Président Romuald Wadagni, je veux partager avec vous ma conviction que sous son magistère, notre pays fera encore de grands pas vers l’accomplissement de son dessein, celui d’être une grande Nation. Pour ce faire, je ne doute pas que fort de ce que nous avons accompli jusqu’ici et mus par la volonté inébranlable d’aller encore plus loin, ensemble nous saurons nous mobiliser autour de lui et avec lui, dans l’intérêt supérieur du Bénin, pour conquérir des pans entiers de progrès qui génèrent bien-être, fierté et prospérité à toutes et à tous », a-t-il conclu.

N’Famoussa Siby