Commune urbaine de Kankan : qui prendra les rênes de la mairie ?

À Kankan, la campagne électorale s’installe timidement. À l’approche des élections communales et législatives prévues le 31 mai prochain, la ferveur politique peine encore à supplanter les préoccupations quotidiennes des habitants de la cité du Nabaya. Mais derrière cette apparente indifférence, les formations politiques affûtent leurs stratégies pour s’emparer de la mairie de la commune urbaine.

Quatre partis ou mouvement ont officiellement investi leurs candidats dans cette bataille électorale : la Génération pour la Modernité et le Développement (GMD), le Parti de l’Action pour le Développement et la Solidarité (PADES), l’Alliance pour le Renouveau et le Progrès (ARP) et l’Union Nationale pour le Progrès de la Guinée (UNPG).

Au total, quarante-cinq conseillers seront appelés à siéger au futur conseil communal, à l’issue du nouveau découpage électoral. Une configuration qui attise les ambitions et rend la compétition encore plus stratégique.

Parmi les visages en lice, Lamine Labo Kourouma porte les espoirs de la GMD. Jeune trentenaire et diplômé de l’Université Julius Nyerere de Kankan, il s’est forgé une réputation à travers son engagement dans la société civile. Son image de figure montante pourrait séduire un électorat en quête de changement.

En face, l’UNPG aligne le docteur Mandjouf Moro Sidibé, gynécologue de profession et figure connue du paysage médiatique local en tant que propriétaire de la radio Batè FM. Fort de son expérience et de son réseau, il revient dans la compétition électorale après plusieurs tentatives infructueuses, notamment à la présidentielle de 2020, avec la volonté de transformer l’essai.

L’ARP, de son côté, mise sur Bassabaty Sidibé. Promoteur de l’écriture N’ko et acteur associatif engagé, il s’est illustré dans plusieurs actions communautaires, notamment dans le quartier Missira, à travers l’association Missira-Bèmmako, qui a contribué à la réalisation d’infrastructures de proximité.

Enfin, le PADES fait confiance à Moussa Kaba, commerçant bien connu dans la ville et proche des cercles dirigeants du parti. Son ancrage local et l’influence de la formation politique de Dr Ousmane Kaba pourraient jouer en sa faveur dans la mobilisation des électeurs.

À quelques semaines du scrutin, la bataille pour la mairie de Kankan s’annonce serrée. Entre profils politiques, figures de la société civile et acteurs économiques, les électeurs auront à départager des candidats aux parcours et ambitions bien différents. Le verdict des urnes dira lequel saura convaincre la cité du Nabaya.

Michel Yaradouno, depuis Kankan