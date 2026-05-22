Fraude, téléphones, préparation : le DPE de Kankan met les candidats en garde

À trois semaines du lancement des examens nationaux session 2026 sur toute l’étendue du territoire, les préparatifs s’intensifient dans les différentes préfectures du pays. À Kankan, les autorités éducatives affichent déjà leur sérénité. Le directeur préfectoral de l’Éducation, Souleymane Daffé, assure que le programme scolaire est désormais achevé dans presque tous les établissements de sa juridiction.

Rencontré ce matin dans les locaux de la Direction préfectorale de l’Éducation de Kankan, le DPE s’est montré particulièrement confiant quant au bon déroulement des évaluations à venir. Selon lui, les conclusions issues de l’atelier préparatoire des examens, tenu récemment à Conakry, ont déjà été restituées à tous les acteurs concernés.

« À notre retour de Conakry, nous avons procédé à la restitution de tous les points abordés lors de l’atelier préparatoire à nos cadres ainsi qu’aux autres acteurs, notamment ceux de l’APEAE et du syndicat. Nous voulons, dans un esprit de concertation, organiser des examens réussis dans notre préfecture. Certes, des efforts avaient été consentis l’année dernière, mais malheureusement, certains candidats avaient été surpris avec des téléphones en main. Cela nous a été rappelé à Conakry et doit constituer notre priorité cette année. Le département a annoncé des mesures et, à notre niveau, nous allons prendre des dispositions plus concrètes pour empêcher l’introduction de téléphones dans les centres d’examen », a déclaré le DPE.

S’agissant de l’état d’avancement des cours, Souleymane Daffé se veut catégorique : le programme scolaire est totalement exécuté à Kankan.

« Au mois d’avril, nous avions constaté que plusieurs établissements avaient déjà terminé les cours et que d’autres étaient à un stade très avancé. À ce jour, nous pouvons affirmer sans aucun doute que l’ensemble du programme est bouclé à Kankan », a-t-il assuré.

Le patron de l’éducation pré-universitaire de Kankan a également lancé un appel à la responsabilité à l’endroit des candidats afin d’éviter toute tentative de fraude pendant les examens.

« Les candidats ont eu tout le temps nécessaire durant l’année scolaire. Ils ont étudié et tous les programmes ont été exécutés dans de bonnes conditions. Je les invite à faire preuve de responsabilité et de conscience. Cette année, les copies des cinquante DPE seront transmises à la Direction nationale du service des examens pour contrôle, afin de vérifier si les lauréats méritent réellement leurs résultats. Nous avons eu des boursiers très bien classés, mais malheureusement, certains n’ont pas pu maintenir leur niveau après leur déplacement », a conclu Souleymane Daffé.