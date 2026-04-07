Ligue 1 : le Horoya AC et le Hafia FC au coude-à-coude jusqu’au bout

À trois journées de la fin du championnat national de Ligue 1 Guicopres, le suspense reste entier en tête du classement. Le Horoya AC et le Hafia FC se livrent une lutte acharnée pour le titre, avec un écart toujours nul entre les deux formations. L’issue du championnat pourrait se jouer lors de la 26e et dernière journée.

À l’occasion de la 23e journée, le Horoya AC a été accroché à Kankan par la SAG de Siguiri, dans une rencontre disputée. Opposés à une équipe combative et bien organisée, les Rouge et Blanc ont peiné à faire la différence face à un bloc défensif compact, déterminé à éviter une nouvelle contre-performance.

Malgré plusieurs occasions franches, les hommes du Horoya n’ont pu faire mieux qu’un match nul vierge (0-0), à l’image de leur précédente sortie face au Milo FC. Un résultat frustrant au regard de la domination affichée, mais qui traduit un manque d’efficacité offensive.

La portée de ce résultat dépendait toutefois de la prestation du concurrent direct, le Hafia FC, opposé au stade de Coléah à la Renaissance FC de Bonfi. Une rencontre aux allures de duel déséquilibré sur le papier, mais qui s’annonçait piégeuse face à une équipe en difficulté au classement, mais capable de créer la surprise.

Dans une ambiance électrique, la rencontre a tenu toutes ses promesses en termes d’intensité. Le Hafia FC, légèrement dominateur, s’est procuré plusieurs occasions en première période. Bourhane a notamment manqué le cadre de la tête, tandis qu’Alassane Camara, dit « Iyanga », a tenté un geste acrobatique audacieux, sans succès. À la pause, les deux équipes se quittaient sur un score nul (0-0).

Au retour des vestiaires, malgré plusieurs ajustements tactiques, les deux formations ont éprouvé des difficultés à se montrer décisives. Le Hafia a accentué la pression, mais s’est heurté à une défense bien en place de la Renaissance. L’entrée en jeu de Moustapha Kouyaté n’a pas suffi à débloquer la situation. Score final : 0-0.

Comme le Horoya AC, le Hafia FC concède donc un match nul, maintenant ainsi le suspense intact en tête du classement.

À égalité de points, les deux géants du football guinéen se retrouveront lors de la prochaine journée pour un choc décisif à Dubréka. Une rencontre qui pourrait s’avérer déterminante dans la course au titre.

Lonceny Camara