CRIEF :  Alphonse Charles Wright nommé procureur spécial 

À travers un décret lu à la télévision nationale, dans la soiree de ce mardi 7 avril 2026, le président Mamadi Doumbouya, a procédé à un réaménagement stratégique au sein de l’appareil judiciaire.

Alphonse Charles Wright a été nommé procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF), en remplacement de Aly Touré.

De son côté, Aly Touré est promu premier président de la Cour d’appel de Conakry, une fonction de premier plan au sein de la hiérarchie judiciaire, jusque-là occupé par Alphonse Charles Wright

Pour rappel, Aly Touré occupait le poste de procureur spécial près la CRIEF depuis le 29 décembre 2021, où il s’était illustré dans plusieurs dossiers sensibles liés à la lutte contre la corruption et les infractions économiques.

Ledjely.com