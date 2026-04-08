Iran : l’« éradication de la civilisation », ce n’est pas pour tout de suite

L’apocalypse promise par Donald Trump à l’Iran n’a finalement pas eu lieu. Dans la nuit de mardi à mercredi 8 avril, le président américain a décidé de suspendre pendant deux semaines sa menace d’attaque, offrant ainsi au monde un répit temporaire face à ce qui, quelques heures plus tôt, aurait pu être qualifié d’« éradication d’une civilisation entière ».

Sur sa plateforme Truth Social, Trump a précisé : « À la suite de discussions avec le Premier ministre Shehbaz Sharif et le maréchal Asim Munir, du Pakistan, au cours desquelles ils m’ont demandé de suspendre l’intervention militaire prévue ce soir contre l’Iran, et sous réserve que la République islamique d’Iran accepte l’OUVERTURE TOTALE, IMMÉDIATE et SÉCURISÉE du détroit d’Ormuz, j’accepte de suspendre les bombardements et les attaques contre l’Iran pour une période de deux semaines ».

Il a ajouté : « Nous avons reçu une proposition en 10 points de l’Iran, et nous pensons qu’il s’agit d’une base viable pour négocier. Presque tous les divers points de contentieux passés ont été acceptés entre les États-Unis et l’Iran, mais une période de deux semaines permettra de finaliser et de conclure l’accord. Au nom des États-Unis d’Amérique, en tant que président, et également représentant les pays du Moyen-Orient, c’est un honneur d’avoir ce problème à long terme proche de sa résolution ».

Autrement dit, l’extermination planétaire promise par le président républicain est désormais repoussée de quinze jours, le temps que diplomates et stratèges s’occupent des détails.

De son côté, l’Iran a répondu avec prudence mais fermeté. Le ministre des Affaires étrangères, Seyed Abbas Araghchi, a indiqué sur X : « Si les attaques contre l’Iran sont arrêtées, nos puissantes forces armées cesseront leurs opérations défensives. Pendant une période de deux semaines, un passage sûr à travers le détroit d’Hormuz sera possible, en coordination avec les forces armées iraniennes et en tenant dûment compte des limitations techniques ».

Bref, comme on peut ironiser : la civilisation iranienne est sauvée… provisoirement, tandis que le monde retient son souffle. Entre menaces cataclysmiques et négociations diplomatiques, la situation rappelle que la géopolitique peut parfois ressembler à un jeu de poker : l’ultimatum d’hier devient le cessez-le-feu de demain.

Déclenchée sous le signe du changement de régime et de l’éradication du programme nucléaire iranien, cette confrontation, au 39ᵉ jour de conflit, a durement touché l’État islamique sur le plan militaire. Pourtant, le régime de Téhéran tient bon, malgré les assassinats ciblés de certains leaders. Ce qui s’apparente vraisemblablement à un « échec » pour Donald Trump et son allié Israël.

Et si le Pakistan avait servi à Trump une sortie honorable d’une guerre de plus en plus critiquée, y compris parmi ses propres soutiens ?

Toutefois, cette annonce a eu un effet domino immédiat : les cours du pétrole ont chuté. Le Brent a reculé de 10,27 dollars, soit 9 %, pour tomber sous la barre des 95 dollars le baril.

N’Famoussa Siby