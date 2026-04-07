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Polémique autour de la date de son concert à Conakry : Sidiki Diabaté recule

Par LEDJELY.COM

La polémique n’aura duré que quelques heures, mais elle a suffi à enflammer la toile. Annoncé en grande pompe pour un concert à Conakry le 25 avril prochain, l’artiste malien Sidiki Diabaté a finalement fait marche arrière face à la vague de critiques déclenchée par les internautes guinéens.

À l’origine de la controverse : une coïncidence de calendrier jugée inacceptable par de nombreux fans. Le groupe mythique des Espoirs de Coronthie, attendu pour un concert retour  après plusieurs années d’absence, avait déjà réservé cette même date au Palais du Peuple. Pour beaucoup, programmer un autre spectacle le même jour relevait d’un manque de considération envers ces figures emblématiques de la musique guinéenne.

Très vite, les réseaux sociaux se sont transformés en tribune populaire. Messages indignés, appels au respect des “anciens”, et défense du patrimoine musical local ont rythmé les échanges. Une pression numérique à laquelle Sidiki Diabaté n’est pas resté insensible.

Face à la grogne grandissante, l’artiste a choisi l’apaisement. Dans un message publié en ligne, il a reconnu la situation et annoncé le report de son concert à une date ultérieure. « Nous donnons la place aux grands frères, les Espoirs de Coronthie, le 25 avril prochain », a-t-il écrit, programmant ainsi son concert le jour suivant.

Siby

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