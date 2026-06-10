SADEN 2026 : AGL en Guinée au rendez-vous des talents et des opportunités

Fidèle à son engagement en faveur du développement du capital humain et de l’accompagnement de la jeunesse, AGL en Guinée a pris part, le vendredi 05 juin 2026, au Job Dating organisé dans le cadre du Salon des Entrepreneurs et de l’Emploi de Guinée (SADEN). Véritable carrefour d’échanges entre les entreprises et les jeunes talents, cet événement a offert une opportunité privilégiée de promouvoir l’employabilité et de renforcer les liens entre le monde académique et le monde professionnel.

« Participer au Job Dating du SADEN, c’est avant tout aller à la rencontre des jeunes, écouter leurs aspirations et leur faire découvrir les opportunités qu’offre AGL Guinée. Nous avons été particulièrement impressionnés par la qualité des profils rencontrés et par l’enthousiasme de cette nouvelle génération, qui représente un véritable atout pour l’avenir de notre secteur », soutient William VANLARE, Chargé de recrutement d’AGL en Guinée (…)

Contact Presse :

Fode Diaouné, Responsable Régional Communication & RSE Guinée – Sierra Leone – Libéria

fode.diaoune@aglgroup.com – T +224 621 08 92 22

A propos d’AGL Guinée et de Conakry Terminal

AGL Guinée est un acteur majeur de la logistique, du transport et du transit en République de Guinée. Conakry Terminal, filiale du Groupe AGL et opérateur du terminal à conteneurs du Port Autonome de Conakry, joue un rôle clé dans la fluidité des échanges commerciaux. Engagées dans une démarche sociétale responsable, AGL Guinée et Conakry Terminal mènent chaque année des initiatives solidaires au bénéfice des populations.