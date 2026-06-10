Affaire des poclains à Siguiri : des forces spéciales déployées, plusieurs arrestations

L’affaire prend une tournure décisive. Alors que des machines pelles mécaniques (poclains) continuent de ravager l’environnement de la préfecture de Siguiri depuis plus de 72 heures, les plus hautes autorités du pays auraient décidé de frapper fort. Selon plusieurs sources concordantes, une mission des forces spéciales, mandatée par le Président de la République, serait actuellement déployée sur place pour identifier les engins incriminés, leurs propriétaires présumés ainsi que les intermédiaires impliqués dans leur utilisation illégale, en violation flagrante de l’interdiction des machines lourdes dans l’exploitation artisanale de l’or.

Un responsable de l’Union des jeunes pour le progrès de Siguiri, organisation engagée de longue date dans la lutte contre l’utilisation anarchique des poclains dans les zones minières artisanales, a confirmé l’interpellation de plusieurs autorités locales.

« Une mission des forces spéciales séjourne actuellement à Siguiri. Ils ont d’abord procédé au recensement des entrepôts abritant ces engins lourds à travers la commune urbaine de Siguiri, avant d’envisager leur regroupement et leur stockage au camp d’infanterie de la ville. Plusieurs ressortissants chinois ainsi que certains de leurs présumés collaborateurs locaux sont interpellés dans le cadre de cette opération », a déclaré ce jeune leader.

Notre source poursuit en indiquant que, mardi, plusieurs autorités de Siguiri auraient été interpellées, dont le préfet de Siguiri, le colonel Seny Silver Camara, le commandant de la gendarmerie territoriale, le colonel Billy Nakouman Konaté, ainsi que le commissaire adjoint, le colonel Ousmane Kaba. Ils auraient été conduits à Conakry dans le cadre d’enquêtes liées à de présumés actes de complicité dans la dégradation de l’environnement.

Nos efforts pour entrer en contact avec le préfet sont, pour l’heure, restés sans succès.

Pour l’heure, aucune source officielle n’a confirmé ces allégations.

Ibrahima Camara, depuis Siguiri