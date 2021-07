KANKAN : Kabinet Komara invite les jeunes à s’investir dans l’agriculture

En séjour dans sa ville natale, Kabinet Komara s’est exprimé mercredi dernier sur plusieurs sujets de l’actualité nationale. Au cours de cet entretien accordé à un groupe de journalistes dont le correspondant du Djely en Haute-Guinée, l’ancien Premier ministre guinéen a mis un accent particulier sur le secteur agricole.

Parmi les sujets abordés par Kabinet Komara, figure en bonne place l’agriculture ! Parlant de ce secteur vital de l’économie nationale, il a lancé un message à l’endroit des jeunes de Nabaya. « La ville de Kankan dispose de plus 2 000 hectares irrigables grâce aux cours d’eau qui l’arrose. Ce qui fait que plusieurs plaines sont aménageables et on peut développer les cultures maraîchères et des agrumes. Il faut que les jeunes s’intéressent à la terre afin de sortir du chômage. Avec l’existence du centre agronomique de Bordo, ces jeunes doivent connaître beaucoup de choses et les cadres du centre doivent vulgariser ces connaissances« , a-t-il lancé.

S’exprimant sur l’Ecole nationale de l’agriculture et de l’élevage de Bordo, Kabinet Komara a dit avoir fait un constat amer. « On a remarqué que la quasi totalité des travailleurs de Bordo sont des vieux. Ce qui hypothèque l’avenir du secteur agricole. Car si les jeunes ne s’y intéressent pas, c’est une perte colossale pour l’avenir« , a conclu celui qui avait été nommé Premier ministre par le capitaine Moussa Dadis Camara, après la prise du pouvoir par l’armée suite au décès du général Lansana Conté.

Michel Yaradouno, Kankan pour Ledjely.com