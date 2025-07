Serhou Guirassy : « La Guinée absente de la CAN ? C’est une honte »

En séjour en Guinée depuis deux jours, l’international guinéen Serhou Guirassy s’est exprimé cet après-midi devant la presse, lors d’une rencontre tenue à la plage de la Camayenne. L’attaquant du Borussia Dortmund a livré son regard sur la situation du football guinéen, marqué par l’absence de la sélection nationale à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc 2025.

Sans langue de bois, Guirassy a laissé transparaître sa déception.

« La Guinée ne participe pas à la CAN…Franchement, j’ai envie de dire que c’est une honte », a-t-il martelé.

Malgré tout, le joueur reste confiant quant à l’avenir du Syli national.

« On a une belle équipe, avec de vrais talents. Il faut plus de discipline, mais je suis convaincu qu’on peut revenir sur la scène internationale. Manquer la CAN, c’est dur, surtout pour les supporters. On n’en est pas fiers, moi le premier. Mais on travaille tous dans le même objectif : remettre la Guinée parmi les grandes nations du football. C’est ce qu’on va s’efforcer de faire », a-t-il affirmé.

Lonceny Camara