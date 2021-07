SADEN 2021 : les lauréats reçoivent la première tranche de leur argent !

Les lauréats de la troisième édition du salon des entrepreneurs de Guinée (SADEN) ont reçu ce mercredi 7 juillet 2021, des mains des responsables du comité d’organisation du Salon des entrepreneurs de Guinée (SADEN), 15 millions de francs guinéens comme première tranche de leur montant. La cérémonie de remise a eu lieu dans les locaux de l’Agence guinéenne pour la promotion de l’emploi (AGUIPE).

Il s’agit d’Ibrahima Camara de la coopérative des jeunes pour le développement agricole ( COJDAGUI) dans la catégorie Agrobusiness, Aliou Doukouré du projet Guinée Arts Afrique de la catégorie Entrepreneuriat social, Fatoumata Mambia Soumah du projet Final vision éducative ( FIVE) dans la catégorie Entrepreneuriat féminin et Ibrahima Diawara du projet GESBAT dans la catégorie Entrepreneuriat Urbain.

Les lauréats interrogés ont remercié les initiateurs et promettent d’utiliser cet argent à bon escient. C’est le cas par exemple d’Ibrahima Camara ; président de la coopérative des jeunes pour le développement agricole (COJDAGUI) : « Pour cette première tranche j’ai perçu 15 millions sur les 30 millions. Et nous allons utiliser une partie de ce fond dans l’investissement, c’est-à-dire l’achat des équipements complémentaires et une partie dans le fonds de roulement, c’est-à-dire l’achat de la matière première et certains consommables ».

Même réaction chez Fatoumata Mambia Soumah du projet Final vision éducative (FIVE) : « Je suis très ravie et cette première tranche va beaucoup nous aider à démarrer nos activités dès aujourd’hui même. Je remercie les organisateurs qui aident beaucoup de choses à réaliser leurs rêves… »

Pour Dr Himi Deen Touré, président du salon des entrepreneurs de Guinée : « Il est nécessaire pour nous de rencontrer ces lauréats pour leur remettre les premiers prix. Aujourd’hui, il y avait 4 entreprises qui étaient représentées qui ont bénéficié chacune d’un chèque de 15 millions, c’est-à-dire une première tranche sur un montant de 30 millions réservés. S’était de notre obligation de les accompagner financièrement. Mais au déjà des aspects financiers, ces entreprises bénéficieront aussi de formation, de renforcement de capacités, d’appui technique, mais également d’un accompagnement complet en terme de stratégie, en terme de suivi évaluation et de mise en œuvre de leurs projets ».

Pour les initiateurs les attentes auprès des lauréats sont nombreuses : « Les lauréats avant tout sont des gagnants du concours. on attend qu’ils mettent en œuvre les projets pour lesquels ils ont postulé. La deuxième chose qu’on attend qu’ils puissent être responsables dans l’utilisation des fonds. Aujourd’hui on veut de la redevabilité, le SADEN est exigeant sur les fonds mis à dispositions si petit soient-ils. Pour nous, il est important que quand on prend un engagement aussi qu’on puisse l’exécuter et ça c’est une attente vis-à- vis des différentes entreprises. Mais au-delà on n’est pas là pour les contrôler mais plus pour les accompagner et qu’ensemble on fasse de l’entrepreneuriat un levier de développement de notre pays ».

Balla Yombouno