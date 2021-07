KANKAN : un corps sans vie découvert au quartier Missiran

C’est très tôt ce jeudi que le corps sans vie d’un jeune non encore identifié, dont l’âge se situerait dans la quinzaine, a été retrouvé dans un garage automobile au quartier Missiran, dans la commune urbaine de Kankan. La découverte macabre a eu lieu dans un véhicule stationné depuis un long moment dans un garage, rapporte le correspondant du Djely en Haute-Guinée.

Peu après la découverte du corps par des citoyens du quartier, la police, la justice et la Croix rouge locales ont été informées. Pour le moment, on ignore les causes et même le jour exacts du décès. « On ne peut pas dire que la mort est survenue hier. Car on dit que ce véhicule est garé ici depuis de longtemps », a expliqué Moussa Keita, responsable de la jeunesse de Missiran.

Dans le garage, c’est l’incompréhension. « On a passé toute la journée d’hier ici, sans sentir la moindre odeur. On ne s’est rendus compte de rien. La victime aussi n’est pas connue dans les parages. Nous sommes d’autant surpris que seul Dieu peut savoir l’auteur de ce crime », a estimé Mory Kaba, le chef du garage.

Venu sécuriser les lieux et procéder à l’identification de la victime, le substitut du procureur près le Tribunal de première instance (TPI) de Kankan a profité de l’occasion pour prodiguer conseils aux parents. « Il faut que les parents veillent sur les enfants, qu’ils sachent où part leur enfant, quand il quitte la maison », a lancé Mohamed Lamine Diallo.

Michel Yaradouno, Kankan pour Ledjely.com