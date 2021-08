HAUSSE DU PRIX DU CARBURANT : « Ça accentue la pauvreté », dit un citoyen de Kankan

Le gouvernement guinéen a revu à la hausse le prix du carburant à la pompe, ce mardi 03 août, passant de 9 000 à 11 000 francs guinéens. Dans la commune urbaine de Kankan, cette décision gouvernementale est très mal accueillie par les citoyens. C’est du moins ce qui ressort du constat fait ce mercredi par le correspondant du Djely en Haute-Guinée.

Les prix des produits pétroliers viennent d’être revus à la hausse. Une augmentation de 2 000 francs sur chaque litre qui n’est pas du goût de nombreux citoyens qui estiment que celle-ci impactera grandement leur quotidien, notamment leur pouvoir d’achat. « C’est vraiment une souffrance pour nous. Cette décision du gouvernement va nous appauvrir de plus. D’ailleurs tout le monde est pauvre. C’est vraiment trop », estime Salifou Traoré, rencontré au quartier Salamani dans la commune urbaine de Kankan.

Partagé entre la peine et la désolation, Mama Diané ne comprend pas non plus la décision des autorités guinéennes. « La hausse nous gêne, 10 000 étaient mieux, mais ce prix est trop, tout est devenu cher et on ne peut plus se faire une idée de son avenir, qu’ils aient pitié de nous ! ».

Conducteur de taxi-moto, Alama condé dit avoir déjà eu une altercation avec un vendeur d’essence dans le marché parallèle qui lui a vendu le litre à 12000. « C’est déplorable pour le guinéen, on vote pour le meilleur mais ce que nous vivons est contraire aux attentes du peuple. Le prix du tronçon a augmenté ce matin et nos clients se lamentent. Et malheureusement, nous n’avons pas le choix ».

Assise dans un tricycle en partance pour le marché, dame Fatoumata invite les dirigeants à revoir leur stratégie. « Ce matin, tout est d’un seul coup devenu cher, le transport, le prix des aliments, si c’est la souffrance, on a déjà eu notre compte et on ne sait plus à quel saint se vouer, depuis longtemps, on tire le diable la queue, mais attention ».

Cette augmentation des prix des produits pétroliers se justifie par la hausse du prix du baril à l’international selon le gouvernement.

Michel Yaradouno, Kankan pour Ledjely.com