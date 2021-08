Alpha Condé va devoir sanctionner !

Cette fois, le président Alpha Condé va devoir sévir. Il n’aura pas d’échappatoire. En tout cas, s’il veut que les Guinéens croient en sa volonté de changement. D’une certaine façon, trois de ses ministres viennent de le mettre dos au mur. En effet, rentré en catimini de ses vacances, il a incognito rendu visite ce matin à ses collaborateurs du Budget, des Finances et de l’Administration du territoire. Et bingo, aucun d’entre eux n’était en place ! Depuis que le chef de l’Etat a interrompu ses visites inopinées dans les départements ministériels, certaines habitudes avaient repris de plus belle. Mieux, les uns et les autres croyant sans doute le président en dehors du pays, c’est comme en l’absence du chat, la souris peut s’autoriser quelques pas de danse.

Pris à défaut, le ministre du Budget, selon nos confrères de Guinee7 aurait servi l’argument d’avoir travaillé jusque tard la nuit dernière. Et comme s’il s’était concerté avec son collègue, le ministre de l’Economie et des Finances aurait, lui aussi, fourni la même explication. Au président de la République de juger de la pertinence de ces arguments. Mais du côté des populations, personne n’y croira. Au contraire, on verra là l’occasion pour Alpha Condé de démontrer que ses prêches en faveur du changement ne sont pas que du vent. Que sa volonté de rompre avec ce qu’ont été ses deux précédents mandats est authentique. Et que la rigueur de la nouvelle donne ne s’applique pas qu’aux populations qui dépensent plus en carburant, transport, denrées alimentaires, frais d’appels téléphoniques, … au nom du sacrifice que nécessite le changement.

Et il est vrai que les ministres fautifs n’auront aucune excuse, vu que la première tournée du chef de l’Etat aurait dû servir d’avertissement !

Boubacar Sanso BARRY