MANDIANA : la population dans la rue pour célébrer la chute d’Alpha Condé 

Incroyable mais vrai, les régions ou villes réputées être des fiefs de l’ancien chef d’Etat Alpha Condé évincé du pouvoir par les Forces spéciales ne sont pas en marge des manifestations de joies. Après Kankan, Faranah et Dinguiraye, ce sont des citoyens de Mandiana qui ont très tôt pris d’assaut ce vendredi matin les principales artères de la ville pour afficher leurs soutiens aux nouvelles autorités du pays.

Dans une ambiance sonorisée, une foule en majorité composée de jeunes et de femmes a fait le tour de la ville en scandant des propos hostiles à l’endroit du gouvernement déchu. Devant les nouvelles autorités de la ville, Mamadi Diakité le directeur préfectoral de la jeunesse a formulé des doléances au nombre desquelles : l’achèvement de la route Kankan-Mandiana, le bitumage de la ville, la construction du pont sur le fleuve Sankarani, entre autres. En réponse aux préoccupations soulevées par la population, le Colonel Mamadi Dembélé préfet de Mandiana a promis de transférer le message à qui de droit (CNRD ndrl) et a invité chacun à maintenir un climat de paix, d’entente et de cohésion sociale.

Pour l’un des manifestants, cette sortie s’explique par le malaise dans lequel étaient plongés les habitants de Mandiana, avant de rajouter : « nous sommes contents du nouveau régime et nous promettons de les accompagner pour réussir leurs missions tout en respectant le chemin de la démocratie et du développement » explique Laye Madi Condé.

Michel Yaradouno correspondant à kankan