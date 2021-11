Kankan : Mohamed Cherif représentera la jeunesse au CNT

C’est la fin d’un long feuilleton qui a cristallisé les débats en Haute-Guinée depuis plusieurs semaines. Le nom du prochain représentant de la jeunesse de cette région est connu tard la soirée d’hier à l’issue d’un test. Mohamed Cherif de l’association guinéenne pour le bien-être familial (AGBEF) est sorti victorieux du duel qui l’opposait à l’administrateur du groupe Dabo média, Aly Badra Condé.

C’est un trentenaire et sociologue de formation qui ira désormais représenter la Haute-Guinée au CNT. Après plus de deux heures de test oral et écrit dans la salle de conférence du gouvernorat de Kankan, le représentant de la structure faîtière RAJGUI affilié à l’ONG AGBEF est sorti vainqueur de cette rude épreuve. Son adversaire du jour, a crié au scandale se disant victime de son passé. « Ils disent que suis du RPG, que je suis militant et que je ne mérite pas de représenter la Haute- Guinée. Pourtant, ce n’est pas le cas », peste Aly Badra Condé.

Mohamed Cherif a promis de travailler pour la jeunesse de la Haute-Guinée avant de tendre « une main franche à tout le monde ».

Il faut rappeler qu’ils étaient au nombre de 13 à postuler mais l’arrivée, c’est Mohamed Cherif qui a su convaincre la commission mise en place pour choisir le représentant de la jeunesse au CNT.

Michel Yaradouno Kankan pour ledjely.com