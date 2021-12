VIOL A REPETITON : une nouvelle victime enregistrée à Kankan

Comme nous l’annoncions ces derniers temps, le phénomène de viol devient de plus en plus répétitif et à la fois inquiétant. De la capitale Conakry jusqu’à l’intérieur du pays, aucune région de la Guinée n’est épargnée. Dans la nuit du lundi au mardi 30 novembre, c’est une fillette de 3 ans qui a été victime de viol dans la commune rurale de Baté Nafadji, à Kankan.

Joint au téléphone, le Maire de la Commune rurale de Baté Nafadji, explique « lorsque j’ai été informé de la situation, j’ai demandé au commissaire d’interpeller les présumés violeurs. Plus tard, un pick-up est arrivé de Kankan ville pour les transporter en ville. Depuis qu’ils sont partis à Kankan, on n’a aucune nouvelle malgré nos multiples tentatives de joindre les autorités de ce côté. L’agent de santé d’ici nous a confié qu’il n’y a pas eu de pénétration mais que l’enfant a connu des attouchements » a dit Souleymane Diané.

Pour l’heure, aucune information n’a filtré du côté du Commissariat central de police de Kankan où nous nous sommes rendus ce matin. Par ailleurs, les autorités promettent de poursuivre les enquêtes pour élucider l’affaire.

Affaire à suivre.

Michel Yaradouno Kankan, pour ledjely.com