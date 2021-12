Alpha Condé à Landréah : le FONAL-PRAC fait une nouvelle demande au CNRD

Les jeunes du RPG-ARC-EN-CIEL réunis autour du Forum National Pour la Libération du Pr Alpha Condé (FONAL-PRAC) sollicitent auprès du CNRD des rencontres périodiques avec le Président Alpha Condé dans les jours à venir. Ils ont fait cette doléance ce 1er novembre dans une déclaration lue au siège du parti.

Le FONAL PRAC dit prendre acte du communiqué du CNRD annonçant le transfert de l’ancien président au domicile de son épouse à Landréah et réitère son engagement pour la libération d’Alpha Condé.

Plus loin, le FONAL PRAC plaide pour des visites périodiques: « Nous demandons humblement au Comité National pour le Rassemblement et le Développement (CNRD) de nous faciliter des rencontres périodiques avec le Président Alpha Condé dans les jours à venir. Par la même occasion, nous lançons un appel aux militants et sympathisants du RPG Arc-en-ciel de rester sereins, mobilisés et à continuer la lutte jusqu’à la libération de notre champion ».

Pour terminer, ces jeunes invitent la communauté internationale, à poursuivre sa solidarité avec la Guinée pour le retour à l’ordre constitutionnel.

Balla Yombouno