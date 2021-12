Caravane nationale de la sous-traitance et du contenu local : la BIG échange avec les participants de Kindia

La caravane nationale de la sous-traitance et du contenu local organisée par la Bourse de sous-traitance et de partenariats (BSTP) a pris fin ce mardi 7 décembre 2021 dans la préfecture de Kindia. En face de plusieurs PME de la commune urbaine, les acteurs de cette caravane et leurs partenaires notamment la Banque Islamique de Guinée (BIG) ont échangé sur plusieurs questions soulevées par les participants.

Cette caravane nationale de la sous-traitance et du contenu local a pour but d’expliquer aux entrepreneurs qu’ils peuvent bénéficier d’un accompagnement dans le cadre de la Bourse de sous-traitance et de partenariats (BSTP). Devant une foule d’entrepreneurs affiliés à la BSTP, et dans le cadre d’un panel organisé à cet effet, la Banque Islamique de Guinée a répondu aux préoccupations soulevées par les participants. Mohamed Lamine BANGOURA, chef d’agence de la BIG à Kindia revient sur quelques points évoqués durant le panel : « D’abord je suis ici pour représenter ma banque à ce panel que la BSTP a organisé dans le cadre de la caravane nationale qu’ils ont initiée pour les entrepreneurs affiliés à cette plate-forme. Dans cette rencontre étant représentant de la BIG qui est un partenaire de la BSTP, j’ai expliqué de façon beaucoup plus claire, ce que nous proposons à la clientèle en termes de produits et de services notamment des services de financement. Nous nous sommes une banque Islamique, nous ne proposons à la clientèle que des produits qui sont adaptés et sont conformes à la finance Islamique. Et aujourd’hui, j’ai un sentiment de satisfaction d’avoir accompli ce travail ».

Et s’il est satisfait, c’est parce qu’à l’issue des échanges, il a plus amplement réalisé que la rencontre était nécessaire. D’autant que les entrepreneurs qu’ils avaient en face n’avaient pas les informations dont ils peuvent pourtant avoir besoin. « L’objectif recherché par cette caravane était d’aider ces entrepreneurs à avoir accès aux différentes sources de financement que proposent les banques comme la banque Islamique de Guinée, nous avons compris, à travers ces échanges, qu’il y avait beaucoup d’entrepreneurs qui ne savaient même pas est ce qu’il y avait ces possibilités que les banques offraient aux activités qu’ils exerçaient. Après des échanges je pense beaucoup sont satisfaites et nous leur avons dit que la porte de la banque Islamique de Guinée est ouverte pour eux », explique encore le chef d’agence de la Banque Islamique dans la capitale des agrumes.

En effet, Laye Touré l’un des entrepreneurs participant au panel, dresse des deux jours d’échange un bilan plus que positif. « Les deux jours de rencontre m’ont permis de venir échanger avec les grandes personnalités de la BSTP et de connaître qui sont leurs partenaires, quels sont leurs objectifs ? Ces échanges m’ont également permis de comprendre, étant entrepreneur, que je peux avoir beaucoup d’opportunités, avoir à un accès rapide à l’information liée notamment aux appels d’offres des différentes entreprises afférentes à mon domaine d’investissement. J’ai également appris qu’il y a des opportunités de formations techniques au niveau de la bourse de sous-traitance et d’accès à des financements à travers les différentes banques partenaires de la BSTP. Des explications claires ont été données par les représentants des banques », énumère, plein de reconnaissance, l’entrepreneur. Et c’est en toute logique qu’il conclut : « je suis très ravi de la caravane et je demande à tous les jeunes entrepreneurs d’adhérer à cette bourse de sous-traitance »

Cette caravane nationale de la sous-traitance et du contenu local a démarré le 5 et prendra fin le 11 décembre à Mamou.

Yaya D.