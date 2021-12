‘‘Les Etoiles de N’Dourou’’ : une œuvre littéraire présentée par un jeune handicapé de 22 ans

En faveur d’une conférence de presse qu’il a lui-même animée le samedi 4 décembre dernier dans un établissement scolaire de la place, Mamadou Yidhi Dioukoun Sall, a profité de l’occasion pour présenter son premier ouvrage intitulé ‘‘Les Etoiles de N’Dourou’’ édité par Innov Editions Guinée .Devant un public littéraire fortement mobilisé pour la circonstance, la cérémonie a eu lieu dans un établissement scolaire de la place en présence de plusieurs proches de l’auteur, notamment, sa famille.

‘‘Les étoiles de N’dourou’’ est une œuvre autobiographique qui retrace le chemin tortueux mais riche en expérience, de l’auteur qui, au fil des ans, a séduit plus d’un malgré son état de santé stigmatisant.

Expliquant son amour pour l’écriture qui a été motivé par son envie de devenir un journaliste, le jeune auteur de 22 ans, souligne, « c‘est ma passion pour le journalisme qui m’a conduit dans le monde littéraire » dit-il.

Cet ouvrage de 136 pages, reparti en 12 chapitres, traite des thématiques, entre autres, ‘‘ la foi, l’amour et le mariage forcé’’.

Mettant l’occasion à profit, Jacques Doumdou Kamano, écrivain et préfacier de l’œuvre a invité les établissements d’enseignements scolaires à promouvoir la culture de la lecture et de l’écriture, « aidez les jeunes à accoucher leurs belles idées car, disait un auteur ‘‘ il y a plusieurs façons de mourir de sa mort, mais la mort la plus atroce demeure celle dont on est condamné à taire ce que l’on pense’’ » affirme Jacques Kamano.

Durant, le jeune écrivain atteint d’un handicap physique a également présenté son second ouvrage intutilé ‘‘La Plume conscience’’.

La rencontre a pris fin par des témoignages des proches de l’auteur sur son parcours.

Aliou Nasterlin