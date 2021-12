Des maçons capables de faire des murs droits, il n’y en a pas beaucoup en Guinée (Alpha Bacar Barry)

Le nouveau ministre de l’enseignement technique et de la formation professionnelle, Alpha Bacar Barry, a dépeint un tableau peu reluisant du secteur de l’enseignement technique et de la formation professionnelle. Selon lui, les formations données dans les centres ne répondent pas à tous les besoins du terrain.

Abordant les défis de son département chez nos confrères d’espace FM, dans l’émission les GG ,ce mercredi 08 décembre, il a promis des changements dès la rentrée prochaine.

L’une des priorités sera de former des jeunes utiles. Et pour y parvenir, le ministre envisage de rendre les écoles attractives. « Il faut que les jeunes trouvent dans nos écoles des formations de qualité et en sortent avec des compétences leur permettant d’exercer les métiers de leur choix ». Selon Alpha Bacar, il n’y a pas assez de Guinéens qualifiés dans certains métiers. Et pour y remédier, il faut revoir les cycles de formation. « Par exemple dans le domaine des BTP, des maçons capables de faire des murs droits, il y a en pas beaucoup en Guinée. Vous remarquerez, que même le métier de coffreur et de ferrailleur, sur les grands chantiers de Conakry à Mamou, de Mamou à N’zérékoré aucun n’est fait par des Guinéens. Ce sont les étrangers qui l’ont fait ».

Pour un début, estime Alpa Bacar Barry, il faut identifier les besoins avant de concevoir des formations adéquates. « Il faut faire un lien entre le secteur privé, les grands projets de ce pays et le secteur public ».

Asmaou Diallo