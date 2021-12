La sortie de l’album ‘‘Chef Rebel’’ de Djanii Alfa reportée en 22 janvier 2022 

En raison du calendrier de la CAN et du championnat national de Ligue 1 et de plusieurs autres facteurs, le concert dédicace de l’album ‘‘Chef Rebel’’ de l’artiste Djanii Alfa, qui était initialement prévu le 25 décembre prochain au stade Général Lansana Conté de Nongo, a été finalement reporté au 22 janvier 2022. En faveur d’une conférence de presse que l’artiste à lui-même animé ce jeudi 9 décembre 2021, au Lotis Bar, situé à Kipé, dans la commune de Ratoma, Alpha Midiaou Bah, son nom à l’état civil, a donné les raisons de ce report.

« La CAN débute le 9 janvier, et vu que les match se poursuivront jusqu’au 20, nous ne pouvons pas tenir de concert pendant les jours de match. C’est également aussi en raison du calendrier du championnat national dont certains matchs se tiendront au stade, c’est pour cela que nous avons choisi la date du 22 janvier 2022. Il y a aussi plusieurs évènement culturels qui sont organisés pendant ce mois de décembre tant au stade et dans plusieurs autres endroits. A cause de tous ces facteurs, nous pris la décision en commun accord avec les administrateurs du stade de reporter le concert au 22 janvier 2022 » a précisé le rappeur.

Pour l’artiste, ‘‘Chef Rebel’’ est un l’album autocritique où il se remet en question. Dans ce nouveau projet musical de 22 titres signé de son propre label ‘‘G4LIFE’’, il aborde également plusieurs facteurs dont la mauvaise gouvernance.

A l’issue de la cérémonie, les organisateurs ont rassuré que les tickets du 25 décembre resteront valables pour le 22 janvier 2022.

Kindi