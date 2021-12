GUINÉE : sensibilisation des gouverneurs de régions sur les engagements de l’État dans la lutte contre les violences envers les enfants

Après la signature, par le Premier ministre, de l’engagement de la Guinée à accéder au Partenariat mondial pour mettre fin aux violences envers les enfants, la ministre de la Promotion féminine, de l’Enfance et des Personnes vulnérable a organisé une réunion virtuelle d’information avec les gouverneurs des différentes régions administratives du pays ce lundi 20 décembre.

Depuis son bureau, le ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation a animé une réunion sur le même sujet, de même que le représentant de l’UNICEF en Guinée.

Objectif, informer les administrateurs régionaux sur l’initiative du Partenariat Mondial pour mettre fin aux violences faites aux enfants.

La ministre Aicha Nanette Conté a rappelé que le Partenariat mondial rassemble des gouvernements, des agences des Nations-Unies, des organisations de la société civile, le secteur privé et les enfants eux-mêmes pour prévenir et répondre à la violence, en aidant à créer des environnements sûrs et sécurisés aux niveaux national et mondial pour les enfants. « Placé sous l’égide du secrétariat général des Nations-Unies, le Partenariat mondial regroupe des leaders mondiaux engagés depuis 2015 à mettre fin à la violence à l’encontre des enfants sous toutes ses formes d’ici 2030. Il me plait d’attirer votre attention sur votre rôle de veille et de suivi de la mise en œuvre de ces engagements dans les circonscriptions relecant de vos ressorts. Et cela pour le bien-être des enfants », a lancé la ministre de la Promotion féminine, de l’Enfance et des Personnes vulnérables.

Le secrétaire général du ministère de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, Moustapha Kobolé Keita, a, pour sa part, estimé que cette initiative mérite naturellement l’accompagnement de tous les membres du gouvernement à la hauteur des attentes des partenaires. « Pour revenir aux rôles des administrateurs du territoire dans cette lutte, je dirais aux gouverneurs de s’impliquer davantage pour mieux renforcer les dispositifs d’information et d’éducation en direction des enfants, des jeunes, des responsables des établissements d’enseignements, des centres d’apprentissage des familles et des communautés », a-t-il indiqué.

Le représentant de l’UNICEF en Guinée a, de son côté, déclaré être agréablement impressionné car tous les gouverneurs ont réaffirmé leurs engagements à accompagner la signature faite par le gouvernement par rapport aux violences faites aux enfants. « Je dois dire que cela est inhabituel que dès la signature d’un engagement par le Premier ministre que les gouverneurs se l’approprient. Je pense que ces engagements sont sous la bonne forme et sous la forme d’actions concrètes. Ces engagements ont été bien formulés, ils sont actionnables et on peut les suivre », s’est félicité Pierre Ngom.

Mariama Ciré Diallo